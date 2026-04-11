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娛樂 最新消息

Ozone「6缺3」狀態曝光 語出驚人：反而更順利

Ozone以小分隊之姿開唱。（索尼音樂提供）Ozone以小分隊之姿開唱。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone因為部分成員入伍，暫時無法以6人合體演出，已退伍的煥鈞、祖安、文廷今首度以3人分隊形式，登上「Atree春樂祭：狂放限定」壓軸舞台，帶來相隔3個月的演出，讓粉絲又驚又喜。現場有歌迷感動落淚，3人也感性表示：「少了3位成員真的有點想念，請大家再等等我們。」

這是Ozone自1月簽唱會宣布暫時無法全員合體後，首次以小分隊登台。3人在滿場尖叫聲中帥氣現身，以3人版本《Unicorn》揭開序幕，瞬間炒熱氣氛。

談到少了服役中的子翔、哲言與佳辰，3人笑說排練反而更順利，「以前6個人有6種想法，現在只要整合3個，速度快很多。」卻坦言過去子翔、哲言負責帶動氣氛，佳辰常有無厘頭發言，如今難免不習慣，也更加想念彼此。

Ozone的祖安（左起）、文廷與煥鈞以小分隊之姿開唱。（索尼音樂提供）Ozone的祖安（左起）、文廷與煥鈞以小分隊之姿開唱。（索尼音樂提供）

接著進入個人舞台，3人各自展現特色，文廷可愛帥萌、煥鈞瀟灑有活力、祖安則走高冷酷帥路線，層層堆疊舞台熱度，最後在全場大合唱《Purple Days》中畫下句點。文廷率先登場，演唱《黏踢踢》帶動氣氛，Dance Break時更大秀凌空側翻，帥翻全場；歌曲尾聲，祖安與煥鈞驚喜加入合舞，掀起粉絲尖叫。文廷笑說，這段原本是排練時臨時加入，「覺得效果很好，就決定當作驚喜送給大家。」

接著煥鈞帶來睽違3年再度公開演唱的創作單曲《先慢一步》，讓粉絲直呼驚喜。他這次特別專注在歌唱表現，間奏時祖安與文廷現身共舞，再度引爆尖叫聲。演出尾聲，煥鈞放下麥克風，以free style大秀舞蹈實力，表示：「這次想透過舞蹈表達當下的感受，很開心。」

場燈轉暗後，祖安於麥克風架後酷帥現身，首度演唱個人單曲《不想再讓你哭》，全場粉絲齊聲應和。歌曲尾聲，他完整呈現親自編排的現代舞，讓粉絲看得目不轉睛，直呼「太帥了！」

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