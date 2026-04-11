尺度好大！綾野剛被離婚想玩玩 召妓全裸床戰多女

綾野剛在《星與月是天上的洞》中有大尺度演出，右為咲耶。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕綾野剛在主演的電影《星與月是天上的洞》中飾演的小說家矢添，周旋於多名女性之間，卻因往日傷害而拒絕去愛。他在片中除了全裸與多名女星激情演出，與這些女性之間幽微的情感互動更是全片一大看點。

改編自日本文學家吉行淳之介所著同名小說的電影《星與月是天上的洞》，由資深導演荒井晴彥執導，找來人氣與實力兼具的男星綾野剛主演。他與田中麗奈飾演的性工作者千枝子之間的知己情誼特別令人印象深刻。田中麗奈此次在片中一改過去賢妻良母的高雅女性形象，化身性工作者千枝子，僅穿著內衣與綾野剛滾床演出。

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田中麗奈在《星與月是天上的洞》中盪著鞦韆的戲碼，令人動容。（天馬行空提供）

在片中，千枝子對矢添的情感早已超越了性工作者對恩客的界線，然而他們的關係始終沒有進展，僅停留在肉體上的親密。隨著時間的流逝，看著矢添和充滿青春氣息的女大生愈走愈近，她也意識到自己身為女人，是時候該為自己的人生做出選擇。對於這個角色，田中麗奈坦言，自己抱持著深刻的同理與同情，直呼：「每當我想起千枝子，我的心都會隱隱作痛！」

田中麗奈過去曾演出荒井晴彥編劇的電影作品《親愛的外人》、《福田村事件》，此次突破尺度，再度與荒井晴彥合作。對此，田中麗奈表示，自己一直都很希望有機會再次和荒井晴彥合作，「荒井導演寫的台詞總有股獨有的魅力，光是唸出來，就充滿著生命力！很高興終於有機會演出荒井導演執導的電影。」

對於田中麗奈的演出，導演荒井晴彥欣喜表示自己本來沒想到田中麗奈竟會答應演出，「她的演出超乎了我的預期，我沒想到她會演得這麼好！」一場千枝子在夜晚得公園，一邊盪著鞦韆，一邊和矢添笑著珍重再見，然後緊接著潸然淚下的戲，更是讓劇組工作人員直呼動人不已。《星與月是天上的洞》將於4月17日在台上映。

田中麗奈在《星與月是天上的洞》中一改賢妻良母形象，化身性工作者賣淫。（天馬行空提供）

小說家矢添克二（綾野剛 飾）自從被妻子拋棄後，十年來始終單身。某天，他偶然與大學時代的同學（柄本佑 飾）重逢，得知對方的女兒已經21歲，這才真切感受到歲月流逝。他偶爾也會召妓，試圖以性工作者千枝子（田中麗奈 飾）填補離婚後心中的缺口，舔舐被妻子拋棄的傷痛。年過不惑卻依然在內心掙扎的矢添，將自己投射到筆下小說的主角A（綾野剛一人分飾兩角）身上，描寫A與小自己20歲的女大學生B子之間的戀情，藉此探索「精神戀愛的可能性」。某日，矢添在畫廊裡與女大學生瀨川紀子（咲耶 飾）命運般地相遇。開車送紀子回家的途中，因她一次「失態」的意外舉動，兩人發展出一段奇異的情事。對戀愛既憎恨又恐懼，卻又打從心底渴望被愛的矢添，是否還能再次正視一個女人呢……？

《星與月是天上的洞》搶先特別場將於4月12日在光點華山電影館登場，凡購票觀賞搶先特別場，即可獲得「A3原文紀念海報」壹張，購票請洽光點華山電影館官網及現場。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

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