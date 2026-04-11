吃兩個便當還有腹肌 邱以太再獻「水蜜桃味」男男吻

杜苡妮（左起）、邱以太、劉育仁、林鶴軒今出席台劇《整個世界，只有你連上了我》金馬奇幻影展世界首映。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕BL台劇《整個世界，只有你連上了我》今（11）日於金馬奇幻影展舉行世界首映，導演游智涵率領主演邱以太、劉育仁、「大鶴」林鶴軒與杜苡妮一同出席。邱以太的母親林葉亭也特地現身支持，他笑說原本不緊張，沒想到家人幾乎全到場，反而多了幾分壓力。

劇中邱以太飾演擁有通靈能力的少年，與劉育仁飾演的熱血警察發展出帶有曖昧情愫的關係，兩人不僅情感線吸睛，也不乏展現身材的橋段。曾在電影《成功補習班》就上演裸露演出的邱以太笑稱，這次完全沒有事先跟媽媽討論，「反正她在家早就看習慣了！」語氣輕鬆。

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劇中杜苡妮與邱以太近距離對戲，笑說對方上場前才剛吃完兩個便當，卻依舊維持精實體態，讓她相當驚訝；大鶴也透露，初次與劉育仁對戲時，被對方嚴肅正氣的神情震懾，但私下其實有著反差極大的「小狗眼」，十分親切。

邱以太（左）和劉育仁在台劇《整個世界，只有你連上了我》上演「水蜜桃」味的男男吻。（金馬執委會提供）

此外，邱以太與劉育仁在劇中上演吻戲。邱以太透露先前拍攝電影《成功補習班》時，曾為吻戲特地吃糖果，這次則形容與劉育仁的吻帶有「水蜜桃」的味道。他也笑說，原本試鏡時兩個角色都有嘗試，還一度以為自己會演警察，如今看到劉育仁穿上制服，直呼相當羨慕。

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