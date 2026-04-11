VERA學文退伍了！當兵狂灑偶像小卡 同袍反應曝光

VERA出席保養品牌活動。（Ongredients _ 翊晞整合行銷公關提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX的夏浦洋與VERA今（11）日擔任韓系保養品牌一日店長。VERA成員學文甫退伍，現身回歸後的首場公開活動，感性表示：「很開心今天在這裡跟大家見面，也很緊張。」

學文在現場分享軍中趣事，形容當兵是「美好且不虛此行」的經歷，也受到良好照顧。他笑說：「其實我滿捨不得離開軍營，他們還問我『還是你要隔幾天再退嗎？』雖然沒辦法，但我還是很想念他們！」

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在部隊期間，學文甚至主動發送個人小卡給士官長、輔導長與同梯，就怕大家忘記他；還有同梯開玩笑說，等他大紅後要把小卡拿去賣。談到軍中的成就感，學文笑說：「我超愛幫大家洗碗！在軍中的成就感來源，是中午可以刷幾個飯鍋、餐盤。」

夏浦洋分享保養秘訣。（Ongredients _ 翊晞整合行銷公關提供）

夏浦洋也透露，私下都有關心目前仍在服役的FEniX成員，近期也有一起持續練舞，就怕忘記舞步與舞感。

溫麗慈快閃店今於台北中山PPP開幕。VERA的孟維被公認為團內最重視保養的成員，保養程序相當講究。蔡朕分享，妝前保養做得好，隔天洗臉後再上妝會更服貼。藍弟則透露自己有「床潔癖」，堅持洗澡後才能上床，並勤於更換枕頭套。乾性肌膚的學文表示最注重保濕；夏浦洋則笑說：「年紀也差不多了。」表示現在更重視皮膚狀態。

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