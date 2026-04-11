《浪姐7》首位淘汰者氣哭 深夜怒嗆「遭節目組侮辱」：我不會再來

趙子琪昨日遭淘汰，成為第一位出局的姐姐。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲中國女星趙子琪昨（10日）在《乘風2026》（《浪姐7》）的首場直播公演慘遭淘汰，成為第一位出局的姐姐，她深夜開直播控訴被節目組「掃地出門」，更撂下狠話怒嗆，「我一點都不難過！不會再來！」相關言論迅速衝上熱搜。

趙子琪在《乘風2026》第一次公演與孫怡、張慧雯組隊演出，但因票數墊底成為本季首位淘汰者，她深夜在微博發文強調，「我一點都不難過！不會再來！」並於凌晨開直播透露，自己原本只是想回候場區拿回包包，卻被節目組拒絕進入，讓她直言感到「被侮辱」，甚至形容自己像是被「掃地出門」。

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趙子琪在直播中補充，節目組最後把包包交給助理，讓她直接回房間收拾行李，她無奈表示，「想看我一個人非常悽慘地收拾行李的過程。」所幸當時葉一茜與組員們已在宿舍等她，這才感到一絲溫暖，她也提到自己為了參加節目，還推掉導演尹濤的新劇邀約，如今首輪就被淘汰，難免失落。

現年49歲的趙子琪過去曾是央視主持人，之後轉戰戲劇圈出演過《長風渡》、《五福臨門》、《藏海傳》等作品，今年也在白鹿主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》中飾演皇帝寵妃。她睡了一覺後再度發文表示，看到自己登上十多個熱搜相當驚訝，感謝網友鼓勵，也強調會繼續拍戲與運動，還幽默表示要「穩住這一波流量」。

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