《真珠美人魚》原唱曝光 田馥甄、孫燕姿巡演都有她身影

梁世韻將舉辦個人演唱會。（文化大學學生會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾演唱《真珠美人魚》、《花樣明星KIRARIN》等多首經典動畫中文歌曲的歌手梁世韻，正式宣布將舉辦人生首場個人專場演唱會「Melody Revive」，4月28日在中國文化大學體育館登場。

演唱會命名「Melody Revive」，梁世韻表示，「Revive」想喚醒的，是觀眾與自己共同的童年回憶，「那種無憂無慮、準時守在電視機前的日子。」她透露目前最大卡關點竟是「歌詞背不起來，Key也好高」，笑說自己還沒崩潰，「不知道下禮拜會不會？」

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事實上，梁世韻也是華語樂壇「天后」御用合音，曾參與翁倩玉、黃韻玲、蘇慧倫、潘瑋柏、孫燕姿、S.H.E、田馥甄、梁靜茹、蔡健雅、楊丞琳、徐佳瑩、韋禮安、羅志祥等多位歌手巡演。

梁世韻是華語樂壇「天后」御用合音。（文化大學學生會提供）

梁世韻的音樂養成來自家庭，她的父親是管樂老師、編曲與指揮，曾任海軍軍樂隊隊長，退伍後於成功高中、中正高中、開南商工任教；母親熱愛音樂，家中從小充滿歌聲。排行老么的她，在母親帶領下與兄弟姐妹合唱長大，打下紮實基礎。哥哥梁世達同樣也是歌手，兄妹雙雙走上音樂之路。

談到這場等了多年才成真的專場，梁世韻坦言心情「很不真實」，甚至「緊張大於激動」。她笑說，比起興奮，反而更擔心無法百分百復刻大家的童年記憶，「可能要到演唱會最後一個音符結束時，才會真的覺得：我們做到了！」

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