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娛樂 最新消息

台灣粉絲好會給情緒價值 日樂團luv登台嚇傻：我們是大明星？

luv由Sho（左起）、Zum、Hiyn、Rosa、Ofeen組成。（luv提供）luv由Sho（左起）、Zum、Hiyn、Rosa、Ofeen組成。（luv提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本關西潮流樂團「luv」自3月起展開橫跨東京、首爾、台北三地的亞洲巡迴演出《luv ASIA TOUR 2026》，最後一站將於4月12日（日）在台北The Wall Live House登場，門票也已經完售。

2025年，luv將出道後的首場海外專場獻給台灣，演出門票在開賣後迅速完售，樂團回憶當時非常緊張，「但當踏上舞台那一刻，台下的歡呼聲響亮到讓我們心想，難道是大明星駕到了嗎？感到既開心又驚訝。」

亞洲巡迴台北站作為巡演的最終站也是重要一站，luv承諾將帶來比去年更強大的舞台能量：「這次我們準備了更加進化、充滿律動感的luv要呈現給大家。如果大家能再次像迎接大明星一樣歡迎我們，我們會非常開心喔！」

luv的五位成員皆為2003年出生，深受Y2K Neo Soul、Funk、Jazz、Hip-hop等黑樂影響，由主唱 Hiyn（Vo/Gt.）創作的特別歌詞，以及成員們細膩且充滿Groove的演奏，其獨特的音樂風格，使他們的現場演出在社群平台上迅速擴散成為話題。

去年樂團拍攝《好人紀行》MV選擇在台灣取景，畫面呈現出充滿故事感的懷舊街景，今年2月發行的新歌《Ohaguro》，以日本傳統習俗「お歯黒」（染黑齒）為靈感，結合「由自己決定自己的美」的概念，重新詮釋美的定義。歌曲融合和風靈魂與節拍，向世界傳遞安靜卻強大的日本之美，展現了深厚的文化底蘊。

luv很喜歡買衣服。（luv提供）luv很喜歡買衣服。（luv提供）

獨特的審美觀也在他們復古且時尚的視覺、服飾造型風格當中體現，團員們笑說去南韓演出時，只要演出空檔有一點時間，大家就會跑去買衣服。luv認為貫徹自己覺得美好的人事物是最重要的，「如果有著『我想成為這樣的人』的念頭，就請朝著那個方向前進。對於自己覺得美的事情，可以保持自信。」

今年度luv入選Spotify年度潛力新星預測名單RADAR: Early Noise 2026，成為全球平台關注的下一波新星。過去的一年中，作品《Rear》去年受邀與PS5遊戲大作《魔物獵人 荒野》展開合作。成員剛好也是資深玩家，他們表示，「因為成員裡有很多熱愛遊戲的人，開心能以這種方式參與其中，我們感到非常榮幸。樂團也參與了宣傳影片的拍攝，能在博物館中被充滿震撼力的恐龍化石包圍著進行拍攝，是非常新鮮的體驗。」

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