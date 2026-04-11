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8歲曾與麥可傑克森同台！周湯豪致敬偶像樂當大使

周湯豪擔任電影《麥可傑克森》大使。（翻攝自IG）周湯豪擔任電影《麥可傑克森》大使。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北報導〕歌手周湯豪近期擔任電影《麥可傑克森》台灣宣傳大使，受訪時分享自己對「流行樂之王」麥可傑克森的深刻記憶，以及對其音樂與舞台表演的深遠影響。

周湯豪回憶，自己8歲時曾有機會參與與麥可傑克森同台的活動，雖然實際互動時間不長，但首次在舞台上親眼見到偶像的震撼至今難忘。他坦言，當時年紀尚小，對於舞台規模與燈光效果感到極大衝擊，加上麥可本就是他最喜愛的歌手之一，使那一刻成為難以取代的童年記憶。

電影《麥可傑克森》講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程。（UIP提供）電影《麥可傑克森》講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程。（UIP提供）

他也透露，母親比莉同樣是麥可傑克森的忠實粉絲，母子倆私下常一起聽歌、唱跳，特別鍾愛《Rock With You》與《Scream》，成為共同的音樂連結。

談及麥可傑克森的影響力，周湯豪直言，他不只是影響單一歌手，而是塑造了整個世代的音樂文化。「很多人都是麥可傑克森的『小孩』，無論是唱歌還是舞蹈，都或多或少承襲了他的影響。」他認為，即使對麥可不熟悉的聽眾，也早已在當代流行音樂中感受到他的痕跡。

除了音樂本身，周湯豪也特別欣賞麥可傑克森整體的個人風格，以及對藝術極致的追求與投入。他推薦年輕世代可從《Rock With You》與《Remember the Time》開始認識這位傳奇人物，並指出《Remember the Time》的音樂錄影帶在當年極具前衛與開創性。他回憶自己正是透過MTV音樂頻道接觸麥可作品，在高頻曝光下，自然建立起對音樂、視覺與表演之間關係的理解，對其創作觀產生關鍵影響。

周湯豪回憶和麥可傑克森同台的回憶。（翻攝自IG）周湯豪回憶和麥可傑克森同台的回憶。（翻攝自IG）

他進一步表示，《麥可傑克森》電影的一大看點，不僅是能重溫多首經典歌曲，更在於見證演員如何精彩詮釋這位傳奇巨星，並帶領觀眾深入了解他從Jackson 5一路走向世界巨星的歷程。「這種等級的舞台與演出，一定要在戲院大銀幕觀賞，才能真正感受到他的能量與細節，也更能理解他為何成為跨世代無可取代的文化象徵。」

此外，周湯豪也提到麥可傑克森最經典的現場演出之一，於超級盃登場時，僅站立舞台中央數分鐘便成功凝聚全場情緒。他認為，這樣的「留白」正是麥可舞台魅力的關鍵之一，不僅展現與觀眾互動的高度掌握，也開創出獨特的表演語言。他透露，自己在演出時也會刻意運用類似手法，讓觀眾與舞台產生更深連結。

談到麥可傑克森對自己的意義，周湯豪感性表示：「他是一個無法被超越的存在，是我心中真正的藝術家。」《麥可傑克森》4月22日在台上映。

周湯豪擔任《麥可傑克森》大使影片：

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