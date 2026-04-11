梁朝偉助銀杏樹完成「性體驗」 全靠蕾雅瑟杜指導

蕾雅瑟杜（左）和梁朝偉在《你是不會當樹嗎》同台飆戲。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2026年坎城影展競賽片名單日前公布，法國女星蕾雅瑟杜同時以《The Unknown》、《Gentle Monster》兩部新作問鼎坎城影后，而她與梁朝偉主演的電影《你是不會當樹嗎》目前也正在全球如火如荼上映中。

蕾雅瑟杜在片中《你是不會當樹嗎》飾演能與植物溝通的女科學家。（海鵬提供）

蕾雅瑟杜在片中飾演能與植物溝通的女科學家「愛麗絲」。對植物情有獨鍾的她，還舉含羞草為例，反擊當今人類對植物時間節奏的無知，觀點獨具令人一震。她甚至將植物的秘辛傾囊相授，成為王教授（梁朝偉 飾）的植物導師。兩人在疫情封鎖期間共同合作，促成銀杏樹完成第一次的「性體驗」，成為全片男女平權最和諧平等的一對。

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梁朝偉在《你是不會當樹嗎》扮植物學家。（海鵬提供）

有趣的是，《你是不會當樹嗎》除了「最強女主角」銀杏樹，就屬她與梁朝偉有最多對手戲。蕾雅瑟杜在電影開拍前，還不斷透過筆電螢幕跟梁朝偉對戲，果然默契十足、展現極其自然的演出效果。

《你是不會當樹嗎》由德國、法國與匈牙利聯合製作，是柏林金熊獎《夢鹿情謎》名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品。劇情以一棵百年銀杏樹為見證，串起三個時代（1908年、1972年和2020年）的男女故事，並探討人類與大自然的連結與情感。

蕾雅瑟杜片中在疫情壟罩全球的2020年當下，啟發了被困在德國馬爾堡大學、由梁朝偉飾演的香港科學家王教授，讓他與校園中古老銀杏樹建立了「奇妙的連結」。該片榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎等六項大獎，獲國際媒體盛讚是「一場感性的沉浸式體驗」，將於4月17日在台上映。

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