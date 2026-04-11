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柯震東房間「牆面貼滿裸女寫真」畫面流出...遭爆：和非常多女生ＸＸ

柯震東大讚《乩身》場景組的功力，狂誇東風市場的整體設計。（Netflix提供）柯震東大讚《乩身》場景組的功力，狂誇東風市場的整體設計。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑等人主演的Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》，近日釋出〈製作規模篇〉花絮，揭露影集如何從台灣宮廟文化出發，重新拆解並建構出全新的奇幻敘事體系。影集中串聯人與鬼的重要場域「東風市場」，成為奇幻與寫實之間的銜接點。導演管偉傑分享：「東風市場設定為一棟鬧鬼、曾遭祝融之災、如今已廢棄的大樓，《乩身》的故事便發生於此，而其中一部分『住戶』，更是由韓杰（柯震東 飾）親自帶回來的靈體。」

林鶴軒在《乩身》中飾演色鬼王小明，成為影集逗趣擔當。（Netflix提供）林鶴軒在《乩身》中飾演色鬼王小明，成為影集逗趣擔當。（Netflix提供）

林鶴軒在影集中飾演色鬼王小明，他被韓杰帶回到東風市場成為裡面的居民，一起在花絮中帶領觀眾一探場景細節，為營造荒廢又帶有神秘氣息的氛圍，劇組將整棟建築還原為懷舊台灣老公寓樣貌，從白色格子磁磚的廚房、擺著麻將桌與老派椅子的客廳，到貼滿廣告單的鋁鐵大門，以及復古藍色坐墊馬桶，每一處細節都充滿年代感。

林鶴軒介紹柯震東在《乩身》中的房間，牆面貼滿裸女寫真海報。（Netflix提供）林鶴軒介紹柯震東在《乩身》中的房間，牆面貼滿裸女寫真海報。（Netflix提供）

來到柯震東角色「韓杰」的房間，更能看見韓杰角色個性的延伸，牆面貼滿裸體寫真女星海報，搭配一張鋪著紅色大花被單的床，營造出略帶頹廢卻真實的生活氣息。林鶴軒不改幽默本色，開玩笑介紹：「各位，這張床，在戲裡面呢，韓杰跟非常多的女生在這邊ＸＸ。」

不過花絮畫面中，實際出現的卻是柯震東躺在床上，楊銘威在一旁搞笑將腳跨在他身上的橋段，兩人當場笑場，展現出戲外輕鬆逗趣的一面。談到東風市場的整體設計，柯震東也大讚美術組的功力：「拍起來我覺得都很驚艷！」

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