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娛樂 最新消息

NONO性侵案將宣判！朱海君露面「暴風消瘦」快跑閃離

朱海君現身「玉梅十週年紀念音樂會」。（記者陳奕全攝）朱海君現身「玉梅十週年紀念音樂會」。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台語歌后朱海君因為老公NONO涉及性侵案，低調淡出螢光幕2年多，僅靠商演維持家計，近期雖有上綜藝節目，也照常表演，但面對媒體詢問都是不發一語，今（11）日她現身圓山為「玉梅十週年紀念音樂會」作演出，稍早彩排照曝光，看起來消瘦許多。

朱海君現身「玉梅十週年紀念音樂會」。（記者陳奕全攝）朱海君現身「玉梅十週年紀念音樂會」。（記者陳奕全攝）

藝人NONO遭控強制性交及猥褻等罪，一審判處2年6月徒刑，檢方不服提起上訴，案件已在高等法院辯論終結，將於4月23日宣判。朱海君近年因為老公NONO的風波行事低調，看著也消瘦不少，這陣子還有許多傳聞爆出，像是朱海君為扛家計，頻繁商演，以及也傳她與NONO已經離婚。不過稍早媒體上前關心朱海君近況，她瞬間變臉，身旁的工作人員也馬上做出掩護手勢，隨即快速小跑步離場。

事實上，前陣子她難得錄製康康的《綜藝一級棒》，康康上個月受訪時則表示，她只有唱歌，並沒有訪問到朱海君近況，至於NONO是否有現身？康康表示沒有見到，坦言有請朱海君幫忙跟她老公問聲好，「畢竟大家都是老朋友，現在這個到底真相如何，我們也不知道，交給專業去做」。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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