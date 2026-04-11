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娛樂 最新消息

抗癌切胃、切膽再挨刀！49歲蕭淑慎露面報平安 「臉色蒼白」病榻照曝光

蕭淑慎8日入院開刀，老公梁軒安神情專注護妻。（讀者提供）蕭淑慎8日入院開刀，老公梁軒安神情專注護妻。（讀者提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕49歲蕭淑慎近年來勇敢對抗「十二指腸基質瘤」，她切掉1/3的胃、十二指腸，連膽和胰臟頭都切除，8日又再度進手術房拚戰3.5小時。今（11日）小她15歲的老公梁軒安曬出兩人在病床上的合照，蕭淑慎雖然臉色蒼白、瘦了一圈，但還能比「YA」燦笑，看來精神底氣依然十足。

這次動刀不是病情惡化，而是標靶治療大功告成，為了更安心才決定手術。梁軒安坦言，老婆推進去的那一刻他心裡焦慮炸裂，但在岳父面前還得裝出一副「我很穩」的樣子，內心戲超多。直到老婆被推出來，他沒有噴淚演戲，只是輕摸額頭說了一句：「我在。」簡單兩個字，直接展現大齡婚姻的務實浪漫。

蕭淑慎（左）術後露面比YA報平安，老公梁軒安（右）一同入鏡。（翻攝自臉書）蕭淑慎（左）術後露面比YA報平安，老公梁軒安（右）一同入鏡。（翻攝自臉書）

醫生交代蕭淑慎術後要住院10天、回家宅2個月，而且暫時跟最愛的麻辣鍋說再見。被問到會不會影響蕭淑慎的工作計畫？梁軒安忍不住開啟幽默模式，笑虧老婆：「不影響，因為沒有工作，她唯一工作就是唸老公。」蕭淑慎住院期間，牧師透過手機視訊禱告打氣，牧師還幽默抱怨一年見一次面太少，自嘲「我們又不是牛郎織女」，放話要為了蕭淑慎每季辦活動，把一整年的場地都借好。

目前梁軒安把工作全搬到醫院線上作業，還跟岳父「排班」輪流照顧蕭淑慎。至於出院想去哪慶祝？梁軒安展現強烈求生欲，無奈笑說：「她只要開心都可以，因為通常我選好，常常被打槍。」

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