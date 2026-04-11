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娛樂 最新消息

（專訪）男星坐冤獄中槍慘死 下戲「撐不住」崩潰討抱抱

蔡思韵（右）在《絕命法官》擔任周漢寧（左）的辨護律師。（TVBS提供）蔡思韵（右）在《絕命法官》擔任周漢寧（左）的辨護律師。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／專訪〕周漢寧、曾向鎮、蔡思韵在港劇《絕命法官》與張家輝同台飆戲，談到與這位前輩合作，三人眼中都閃爍著難掩的崇拜之情。

周漢寧在《絕命法官》遭嫁禍偷車肇逃。（TVBS提供）周漢寧在《絕命法官》遭嫁禍偷車肇逃。（TVBS提供）

周漢寧雖然與張家輝只有一場對手戲，但他坦言自己早已在片場默默「偷師」，常常守在監看螢幕後觀摩對方表演，「我想學他的眼神。他的眼神會讓人情不自禁想去看，因為實在是太好看了。不用剪接，他已經有一種魅力跟氛圍在那裡」，短短幾句話，道出他對前輩演技的高度敬佩。

蔡思韵（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的徒弟。（TVBS提供）蔡思韵（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的徒弟。（TVBS提供）

蔡思韵（右）在《絕命法官》遭恩師張家輝（左）利用。（TVBS提供）蔡思韵（右）在《絕命法官》遭恩師張家輝（左）利用。（TVBS提供）

曾向鎮劇中生長在高知識家庭，爸爸張家輝是法官、媽媽黃智雯是藥劑師、外婆鮑起靜是退休法官及律師，他全劇有高達9成戲份與張家輝、鮑起靜對戲，形容兩位前輩氣場截然不同，卻同樣令人敬佩，「一個很溫暖，一個很衝擊，鮑姐很溫暖，她會讓我很放心，加上她戲裡演我的奶奶，真的感覺到她在愛我」。

曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）

曾向鎮大讚張家輝私下毫不吝嗇分享經驗，「他會提前跟我說『你這邊可以怎麼樣』。家輝哥氣場超強，但他會很不吝嗇地給我他的經驗」。蔡思韵則感嘆，張家輝暌違20年重返小螢幕，即便資歷深厚，仍不斷思考如何突破《絕命法官》各國版本既有的框架，打造屬於自己的角色風格，這份持續進化的態度，也讓她直呼：「這點很值得學習」。

曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）

曾向鎮回憶，有一場戲他拍到一半忍不住落淚，鮑起靜竟主動向導演「上訴」要求重拍，只為調整表演方式配合他的情緒，「因為我哭了，所以她要再重演一次，她要換一種演法來配合我，這是我以前沒有意識到的事情」，讓他深刻體會到前輩對表演的細膩與尊重。他分享，與張家輝、鮑起靜對戲時，「我不需要把他們想成別人，就直接進去了（進入角色）。以前演戲會用情感替代，但我覺得這部戲很自然而然就進入角色」。

曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演張家輝（右）的獨子。（TVBS提供）

周漢寧過去在電影《白日之下》、《年少日記》多飾演遭受欺凌或被虐待的角色，這回在《絕命法官》詮釋的「馬山寶」更是全劇的淚點擔當，不僅被誣陷偷車肇事、坐冤獄，還在獄中遭受霸凌，最終甚至中槍「領便當」，悲慘程度令人心疼。

面對「全劇最慘」的稱號，周漢寧顯得相當淡然，笑說：「我經常演比較慘的角色，我的樣子很慘嗎？」他進一步解釋，「很多人會覺得我的角色很慘，可是我沒有想『演慘』。我很喜歡這角色的原因是，他即便是在社會底層、面對很多無力的事，但他還是很拚命想保護自己珍惜的人」。

談到如何詮釋被霸凌時的激烈情緒，周漢寧也分享自己的表演心法：「就是把心打開，去『接受』被霸凌。我也不知道為什麼，我覺得這需要一種勇氣，在現場發生這件事，你能不能完全相信它真的發生在你面前。」

周漢寧在《絕命法官》於獄中被霸凌。（TVBS提供）周漢寧在《絕命法官》於獄中被霸凌。（TVBS提供）

即便是科班出身，面對高壓情緒戲時，周漢寧也坦言自己有脆弱的一面。周漢寧透露，拍攝前會刻意找空間獨處、醞釀情緒，每當拍完一場情緒極重的戲，他走出鏡頭後反而變得格外脆弱，「我會找工作人員說『我可以抱抱你嗎？』我會抱一下再進去，每一次吸一口氣鼓起勇氣再來一次。」

相較於戲裡的沉重，演員私下互動充滿喜感。周漢寧爆料，此次來台宣傳《絕命法官》，曾向鎮曾開口邀約他去泡溫泉，曾向鎮隨即歪樓開玩笑：「來我家泡也可以，我幫你刷背！」瞬間逗樂全場。

《絕命法官》3月22日起於CATCHPLAY+播出。

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