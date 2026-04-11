（專訪）30歲男星父母雙亡 來台打拚10年陷困境…哽咽：羨慕背景好的人

曾向鎮在《絕命法官》飾演張家輝的兒子「秦一唯」。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／專訪〕曾向鎮在港劇《絕命法官》飾演張家輝的獨子，角色「秦一唯」是個讓法官老爸頭痛、肇事逃逸闖下大禍的富家子弟；然而戲外的他，卻是個在台灣演藝圈邊緣苦苦掙扎，甚至得靠姊姊資助才能生存的「北漂」青年。

張家輝（右）、曾向鎮（左）在《絕命法官》飾演父子。（TVBS提供）

曾向鎮出生於廣東，10歲隨爸爸移居香港，2015年來台就讀台北藝術大學，他在台灣發展已屆10年，目前持有工作簽證，這也意味著他除了演藝工作，不能合法從事任何兼職，否則即屬違法。曾向鎮提到，這幾年影視生態處於寒冬，沒戲拍是常有的事，他2023年拍了BL劇《某某》、2024年參與《絕命法官》與《整形過後》演出，2025年則面臨「零產出」的窘境。

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曾向鎮（中）在《絕命法官》受到爸爸張家輝（右）、外婆鮑起靜（左）的疼愛。（TVBS提供）

零收入的情況下，如何支撐生活？曾向鎮透露全靠大他2歲的姊姊資助，「她把每個月一半的薪水給我，大概台幣3、4萬」，姊姊在香港的餐廳打工，收入在當地屬中低階層，卻十年如一日地供養弟弟的演員夢。

曾向鎮陸續有在試鏡，他說：「試了很多戲，選演員有很多因素，演得好不代表能拿到角色，演得不好不代表拿不到角色」，一語道盡演藝圈最殘酷的現實面。面對生存壓力，他其實非常焦慮，「我只是看起來還好，我一直在讓自己好過一點」，也一度想放棄，是姊姊要他不要放棄，他的父母於2013年、2017相繼離世，家中只剩他與姊姊相依為命，他哽咽說：「我們又不是什麼有錢的家庭，我很羨慕那些家庭背景很好、可以追尋夢想的人，無奈我想要做的事情需要時間與經濟上的支持，我接受，只是很辛苦。現在就是…看我跟姊姊能撐多久。」

曾向鎮（左）在《絕命法官》肇事逃逸，法官爸爸張家輝（右）愛子心切，替他掩蓋罪行。（TVBS提供）

曾向鎮（左起）在《絕命法官》與鮑起靜、黃智雯、張家輝飾演一家人。（TVBS提供）

曾向鎮很感謝大學同班好友、演員牧森，在他低潮時經常陪伴、鼓勵，「我是一個不會找別人聊天的人，不管是大學還是現在，很多時候都是他陪著我度過這些（低潮），我跟他的爸媽也非常好，我過年的時候會去他台中家過年」，問到有沒有收紅包，他打趣說：「一定要的吧！我去他家就為了這東西。」也透露紅包的數字牧森一樣，讓他調皮喊：「我才是親生的！」至於有無女友的話題，他沒正面回答，僅說：「先工作吧！現在最想做的就是把工作做好。」目前他住在新店偏郊地區、住在房租一萬出頭的家庭式套房，靠著機車代步與姊姊的愛護，繼續在試鏡與等待中尋找發光的機會。

有趣的是，廣東話雖是曾向鎮的第二母語，但為了在台灣發展，他刻意調整口音、不講廣東話，導致接演《絕命法官》時反而「卡到不行」。為了找回語感，他每天在飯店「咬筷子」訓練嘴巴肌肉。他在劇中有獄中染毒、氣喘發作的沉重戲，事前透過紀錄片揣摩毒癮發作的顫抖，果真1、2次就過關，但他坦言過程極度疲累：「有時候會喘不過氣，有時候會換氣過度，因為角色有氣喘，每次演這個部分的時候，都會頭暈。」由於角色肇逃、法官老爸處處替他「擦屁股」，他自嘲被網友罵慘：「我都不敢看那些評論，真的是很恐怖。」

比起曾向鎮的經濟困境，同劇的周漢寧則顯得相對踏實，他表示自己跟家人同住省下大筆房租，「我有錢的話就會存，沒錢的話就會用」，對於身處演藝圈這份不穩定的工作，周漢寧已練就出一套隨遇而安的生活哲學，與他在戲裡拚命想保護珍惜之人的韌性如出一轍。

《絕命法官》3月22日起於CATCHPLAY+播出。

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