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娛樂 最新消息

（獨家）才爆秘婚翁鈺鈞！許志豪認了生氣鬧彆扭 玻璃心碎滿地

許志豪與翁鈺鈞時常被粉絲送作堆。（許志豪提供）許志豪與翁鈺鈞時常被粉絲送作堆。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪過年期間被直擊，與緋聞女友翁鈺鈞現身圓山飯店家族聚餐，有媒體報導雙方早就大方認愛，還有鄰居稱他們已經結婚了。對此，許志豪今天受訪火速「滅火」，笑說才剛睡醒就被一堆親友電話轟炸恭喜，無奈直呼：「大家是比我還入戲嗎？」

許志豪嘴上急撇緋聞女友，私下互動卻藏不住情緒，忍不住爆料翁鈺鈞這次發片沒找他合唱，還讓他一度「玻璃心」碎滿地，只能默默在旁邊「生悶氣」。

許志豪非常照顧師妹翁鈺鈞。（許志豪提供）許志豪非常照顧師妹翁鈺鈞。（許志豪提供）

原來翁鈺鈞推出新專輯《偷偷藏入心》，主打歌《檸檬愛玉》找來蔡昌憲甜蜜對唱，偏偏「緋聞男主角」許志豪完全被蒙在鼓裡。他苦笑回憶：「我是到發表會前一天才知道她找蔡昌憲，當下真的覺得全世界都在瞞我，還想說演藝圈是不是待不下去了。」直到等到真正聽到成品，他才鬆口：「他們的聲音真的很合啦。」

至於外界最關心的戀情進度，許志豪依舊不認，強調目前重心全放在演唱會籌備，還神秘兮兮預告：「嘉賓真的很難喬，想到就頭痛。」話題巧妙轉移，但也讓人更好奇是否會有機會跟緋聞女友「驚喜同台」。

此外，許志豪近來跟服裝師開啟減肥賭局，要在一個月內瘦3公斤，減肥失敗的要請對方吃高檔的日本料理，他笑說目前才瘦1公斤，「這次真的拚了！」

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