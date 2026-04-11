天王天后音樂IP未公開先轟動！曾合作張凌赫導演也參一咖

《雙重曝光》全台演員擴大海選。（拍手Clappin提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕娛樂人才平台「拍手Clappin」今宣布2026年度旗艦企劃，也就是首部原創音樂豎屏劇《雙重曝光》演員全台海選全面啟動。本次由「拍手」創辦人吳芮甄領軍，攜手曾執導億萬票房作品的導演江金霖，並聯手影視娛樂產業資深經紀公司，正式宣告台灣豎屏劇邁入全新紀元。

此次企劃最大亮點之一，為首度導入華語圈天王天后級音樂IP進行延伸開發，打造台灣首部原創音樂IP豎屏劇，《雙重曝光》目前尚未公開合作音樂人名單，也讓外界高度關注是否將有重量級卡司跨界參與；此外，該案亦從眾多腳本中歷經多輪討論與評估後脫穎而出，凸顯其內容潛力與市場期待。作品更以亞洲首部電影規格音樂豎屏劇為目標打造，全面升級製作質感與內容規模，從娛樂話題到產業布局同步擴張。

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身為拍手股東的瀚草文創創辦人曾瀚賢指出：「面對演藝人才普遍的時代焦慮，台灣影視產業長期缺乏完整的資料庫與培育機制，拍手希望成為穩定且長期的支持系統，讓人才真正被看見。後續也將推動一項重要的轉型計畫，瀚草方面將全力支持，並期待透過此次轉型，為產業帶來新的可能。」

全新豎屏劇計畫《雙重曝光》監製江金霖。（拍手Clappin提供）

監製江金霖表示，豎屏劇正成為逐漸成型的影視新賽道，表演節奏與敘事方式與傳統戲劇有顯著差異，「我們在找能在短時間抓住觀眾的新鮮靈魂。」他過往以精準選角著稱，曾助推多位潛力演員的表演向度，包括近期在《逐玉》擁有高熱度的張凌赫、以及曾在《長樂曲》表現亮眼的鄧恩熙、《祝卿好》中的鄭業成、《我在他鄉挺好的》中演技深獲共鳴的周雨彤，以及從《等一個人咖啡》嶄露頭角的宋芸樺與禾浩辰等，此次也將親自坐鎮，延續其選角與培育經驗，持續挖掘更多潛力新星。

談及計畫初衷，「拍手」創辦人吳芮甄表示，拍手一直希望為創作者與演員建立更清晰的機會路徑。她指出，過去兩年深入研究豎屏劇市場、觀察上百部作品，從中看見產業轉型契機，也意識到新演員在累積實戰經驗上仍相對被動，「如果不主動創造機會，改變就不會發生。」

拍手創辦人吳芮甄。（拍手Clappin提供）

她同時具備豐富國際選角經驗，曾參與2025年的NHK百年紀念鉅作影集《火星的女王》女主角台灣海選並擔任選角統籌，歷年作品亦包含2023年由阿Ken執導的劇集《X！又是星期一》、2024年國際影集《化外之醫》，以及2026年電影《死亡賭局》、《絕勝》等，累積完整影視選角與製作實戰經驗。

她也透露，《雙重曝光》的劇本歷經重重篩選與多輪討論，最終被選定啟動開發，而故事原型則來自她20出頭歲時的親身經歷，「當時那些深刻的感受與掙扎，我把它寫成了劇本。」原計畫投入人生劇展，卻因創業暫時擱置，十年後重新啟動拍攝，對她而言意義重大。她表示，此次計畫得以實現，也與一位「神秘貴人」的支持密切相關，至於更多合作細節與完整計畫內容則賣關子表示：「請大家拭目以待。」

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