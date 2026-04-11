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娛樂 最新消息

蕭煌奇閃婚正妹女友超神秘 睡前必做「這件事」甜蜜發聲

蕭煌奇甜曝「每天睡前這件事」。（屏東縣政府文化處提供）蕭煌奇甜曝「每天睡前這件事」。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇年初宣布結婚喜訊，與交往1年多的正妹女友登記結婚，對於另一半的身份非常保密。活動滿檔的他將至屏東開唱，被問到婚姻經營的祕訣甜蜜回應：「我們每天睡前都會聊彼此一天的點滴，有感謝、有道歉，也有快樂與反省。」

「黑膠時代曲－流行金曲的風華20」5月即將登場，本次活動由金曲歌后張秀卿打頭陣，5月10日下午3點30分在恆春文化中心開唱；6月27日下午3點30分由趙詠華在屏東演藝廳接力登場；壓軸則是蕭煌奇於6月28日晚間6點在屏東演藝廳音樂廳開唱。屆時還將規劃名家導聆、黑膠市集及主題講座等延伸活動，邀請樂迷在黑膠旋律中找回屬於自己的青春記憶。

張秀卿唱回恆春起點。（屏東縣政府文化處提供）張秀卿唱回恆春起點。（屏東縣政府文化處提供）

對於能回到從小長大的恆春演出，張秀卿非常興奮，她說：「這次的演出將是出道46年滿滿的成就感。」從小征戰恆春各大小歌唱比賽舞台、且屢戰屢勝的她，很感念每位恆春鄉親的支持，有大家的支持才有今天的張秀卿。她也對黑膠唱片相當懷念，當年參與中視《六燈獎》衛冕成功後，唱片公司曾替她推出個人黑膠唱片，她表示：「它是最真實的聲音，如果把我所有經典歌曲都製作成黑膠，我當然非常期待。」

壓軸的蕭煌奇預告將帶來經典曲目。他表示，每次到屏東演出都印象深刻，「這裡有潮濕炎熱的空氣、新鮮大塊的海鮮，還有熱情直接的居民。」

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