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邊佑錫竟打槍IU？《21世紀大君夫人》首播強勢開局 洗澡賣肉助攻飆7.8％收視

IU在《21世紀大君夫人》飾演的成熙周讓人又愛又恨。（Disney+提供）IU在《21世紀大君夫人》飾演的成熙周讓人又愛又恨。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》昨天（10日）晚間在MBC電視台首播，第一集中，IU為了提升自己的身分地位，對邊佑錫飾演「理安大君」死纏爛打，硬要跟對方結婚，有趣劇情倒是惹笑不少觀眾。今天收視率出爐，全國平均收視率達到7.8%奪冠，是MBC週五週六劇史上第三高的首播成績。

就像IU在記者會上說的，她飾演的財閥家千金成熙周真是有夠煩，在公事上展現能力，卻又是個講話帶刺、尖酸刻薄的笑面虎，面對他人的酸言酸語時，完全沒在怕，嗆辣反擊讓人大快人心，卻也讓觀眾知道成熙周一角的苦衷，不難理解為什麼之後她要藉由聯姻獲得地位。IU不斷使一些小手段吸引邊佑錫的注意，真的是讓人又愛又恨。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中有洗澡戲碼，露出結實肌肉。（翻攝自Disney+）邊佑錫在《21世紀大君夫人》中有洗澡戲碼，露出結實肌肉。（翻攝自Disney+）

昨天的收視最高點，正是落在IU被邊佑錫打槍後，再度要求見面的場面。邊佑錫則是開頭不到10分鐘就裸上身拍攝洗澡戲碼，前面礙於劇情總是愁眉苦臉，後面與IU過招，不停駁回IU的覲見申請，讓IU崩潰大吼，最後兩人終於碰面，IU開門見山直接跟邊佑錫求婚，為首集畫下句點。

《21世紀大君夫人》邊佑錫瘋狂打槍IU，逼得IU崩潰大吼。（翻攝自Disney+）《21世紀大君夫人》邊佑錫瘋狂打槍IU，逼得IU崩潰大吼。（翻攝自Disney+）

韓國媒體不但大讚IU在《21世紀大君夫人》表現出色，完成鞏固她「值得信賴的演員」地位，稱她將成熙周一角複雜的情感表現得淋漓盡致，吸引大觀眾的眼球。最毒舌的論壇「theqoo」好評也不少，網友紛紛表示，「劇情很好笑」、「邊佑錫表現很好，我會看第二集」、「第一集主要是介紹背景跟人物，第二集應該會好一點」、「不出所料，IU真的越來越好」、「比想像中有趣很多欸，我會看第二集」、「第一集收視率就這樣，讓我很驚訝」；但也有人批評，「劇情是敗筆」、「有點無聊跟尷尬，我看一半就關了」、「邊佑錫太照本宣科了」、「邊佑錫有點突兀」、「雖然水準很差，可是這種劇就是有人看」。

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