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娛樂 最新消息

蔡秋鳳澄清真實年紀喊話80歲阿公 拒當銅像霸氣回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后蔡秋鳳昨晚受邀至「2026屏東三大日音樂節」開唱，她一連帶來《金包銀》等經典歌曲，上台熱情喊話：「好久沒來屏東，掌聲還是這麼多！」聽到有粉絲大聲告白「偶像」，她笑回：「偶像很好！不要銅像就好了！」幽默反應笑翻全場。

蔡秋鳳久違在戶外開唱。（屏東縣政府提供）蔡秋鳳久違在戶外開唱。（屏東縣政府提供）

「2026屏東三大日音樂節」4月10日至12日在屏東縣立體育館前熱鬧登場，連續3天集結16組歌手與樂團接力開唱。首日由曾瑋中、亦帆、藍又時、蔡秋鳳、沈文程輪番上陣，從台語金曲到抒情流行，萬名樂迷擠爆現場，氣氛嗨翻。

開場由曾瑋中以《愛人醉落去》、《歡喜就好》、《必巡》暖聲開嗓，為音樂節揭開序幕；亦帆接力飆唱《追追追》、《淚崩了》、《濃妝搖滾》、《三天三夜》，展現爆發力十足的舞台魅力。創作才女藍又時則以《倫敦的愛情》、《秘密》、《孤單心事》、《曾經太年輕》掀起滿滿青春回憶殺。

久違戶外開唱，蔡秋鳳也自嘲年資驚人：「我13歲唱到現在，曾經有80歲的阿伯說從小聽我長大，我說阿公，我還沒80（歲）啦，再減30好不好！」當《醉英雄》旋律一下，現場再掀高潮。

雙金歌王沈文程壓軸登場。（屏東縣政府提供）雙金歌王沈文程壓軸登場。（屏東縣政府提供）

壓軸登場的沈文程更是氣場全開，以《漂丿七逃人》震撼開場，高喊「Hello my friends！」瞬間點燃全場。他笑說：「全台灣最可愛的觀眾就在屏東！」還透露自己與屏東的淵源，親切感滿滿。

演唱到迷因神曲《五月十一彼下埔》時，沈文程不忘搞笑宣布：「5月11日是國際沈文程日！」還加碼提醒：「5月1號70歲以上要去換駕照！」妙語如珠讓全場笑聲不斷。最後以《小河之歌》、《冷冷的心上人》為首日畫下完美句點。

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