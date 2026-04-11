皮克斯差點拍成類「獵魔女團」長片！開發3年遭砍 團隊崩潰辦告別式

〔娛樂頻道／綜合報導〕皮克斯工作室近來話題不斷，一方面原創喜劇《狸想世界》憑藉亮眼票房與口碑為公司注入信心，在《玩具總動員5》上映前率先證明「原創題材」仍具市場潛力；另一方面，卻傳出一部歷時多年開發的原創長片《Be Fri》遭到取消，引發業界熱議。

皮克斯新作《狸想世界》叫好又叫座。（迪士尼提供）

根據《華爾街日報》報導，這部名為《Be Fri》（意指「曾是朋友」，片名刻意截去「Friend」後半段）的計畫，其實早在2023年底就已被腰斬。該案投入約50人團隊、歷經3年開發，消息曝光後令不少內部員工震驚，因為皮克斯過去向來以「反覆重做」聞名，而非直接放棄項目，例如《勇敢傳說》、後來的《地球特派員》都曾歷經大幅重製才問世。

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《Be Fri》由曾執導皮克斯短片《毛線小姐》的導演克莉絲汀萊斯特發想，靈感來自她一段逐漸破裂的青春友誼。故事描繪兩名少女在友情生變之際，意外發現她們熱愛的類似《美少女戰士》的動畫世界竟真實存在，進而捲入橫跨宇宙、攸關人類命運的冒險。創作團隊還包括編劇布萊斯海明威與剪輯師尼古拉斯C史密斯。

皮克斯開發了3年的《Be Fri》以兩名少女的友情為故事背景。（翻攝自X）

據曾參與該片的匿名員工透露，《Be Fri》歷經四次重大修改，甚至已接近進入正式動畫製作階段，卻在最後一刻遭到取消。部分早期測試畫面也曾流出，內容從兩位女孩緊張的關係鋪陳，到後段遭憤怒惡魔追逐的高張力橋段，顯示作品完成度已不低。

關鍵轉折出現在第三次內部評估會議後，母公司迪士尼要求全面重做。消息人士指出，導演與編劇曾向高層爭取6週時間重構全片，團隊隨即展開高強度製作，在短短6週內完成原需一年才能完成的分鏡開發，推出第四版內容。

然而，最終版本仍未能挽回命運。該名員工直言，成品水準「已達《狸想世界》等級」，但迪士尼高層始終提出相同疑慮——認為男孩觀眾難以代入，甚至明言「不能做一部展現女孩力量的電影」。此說法也引發外界質疑，畢竟皮克斯近年仍推出以女性為主角的《腦筋急轉彎2》與《青春養成記》皆大受歡迎。

此外，項目取消的時間點亦耐人尋味。當時正值《巴斯光年》因同性親吻橋段引發爭議、票房失利後不久，皮克斯也同步調整原創科幻片《地球特派員》的角色設定，削弱其「酷兒隱喻」。而皮克斯創意總監彼得達克特於2024年受訪時提出「打造最具普遍共鳴的作品」，亦被部分聲音解讀為創作方向趨於保守。

《Be Fri》被砍對團隊打擊甚鉅，內部甚至舉辦了一場如同「葬禮」的告別儀式，成員留下筆記與藝術創作紀念這部未完成的電影。另有前員工透露，公司決策愈來越受外部輿論影響，內部甚至流傳對高層「毫無骨氣」的嘲諷說法。

儘管風波不斷，皮克斯在原創領域仍釋出正面訊號。《狸想世界》全球票房已突破3.35億美金（約台幣106.32億元），為未來作品如《Gatto》（義大利語的「貓」）鋪路，而《玩具總動員5》也被看好延續系列熱度。

皮克斯新作《Gatto》去年在安錫國際動畫影展首度曝光。（迪士尼提供）

值得一提的是，過去一年最受好萊塢關注的動畫之一，反而是由索尼推出、並於Netflix上線的《Kpop獵魔女團》。該片不僅創下平台觀看紀錄，更奪下奧斯卡最佳動畫長片，其音樂元素與女性成長主題，與《Be Fri》高度相似。

皮克斯的《Be Fri》據報有不少主題類似《Kpop獵魔女團》。（翻攝自X）

對此，有前員工感嘆：「很難不把兩者相比，我甚至能想像，當初否決《Be Fri》的迪士尼高層，看了《Kpop獵魔女團》後悔說道：『他們怎麼做了我們當初想過要不要做的東西。』」

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