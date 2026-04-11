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娛樂 最新消息

趙正平隔6年回歸《玩很大》慘遭洗臉！ KID看不下去開嗆

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲主持《綜藝玩很大》本集前往雲林出外景。迎來全新陣容，由黃隊「KID」林柏昇領軍趙正平、林莎與林彥君；黑隊則由張立東擔任黑魔王，帶領顏佑庭、張棋惠與林艾融踢館迎戰。

張立東（左起）、艾融、KID、吳宗憲、林莎、趙正平、張立東、林彥君。（綜藝玩很大提供）張立東（左起）、艾融、KID、吳宗憲、林莎、趙正平、張立東、林彥君。（綜藝玩很大提供）

張立東這次回歸不僅榮登「黑魔王」寶座，更被封為「全民情獸」擔綱黑隊的顏值與運氣擔當。他帶領黑隊秉持著「把偶包丟掉」的信念全力闖關，隊員顏佑庭更是幸運爆棚，讓黑隊士氣大振，企圖憑藉這股強運直接擊敗由KID為首的黃隊。

本集關卡笑料百出，其中一項水上關卡需要隊員戴上黏有水杯的頭盔，透過彼此傳水來確保水中的乒乓球不掉出。過去被稱為「霸氣蛙男」號稱水上遊戲絕對難不倒他的趙正平，卻在遊戲中因為重心不穩與平衡感不佳，導致臉上的水狂流，慘遭「洗臉」到連眼睛都睜不開。

KID見狀連忙大喊：「老人家快轉！」敵隊的黑魔王張立東更沒放過機會，直接狠嗆：「玩水不是青蛙的專長嗎？為什麼動作還那麼慢！」。

除了在水上關卡受挫，趙正平的運氣也面臨極大考驗。在比拚記憶力的「甜點對對碰」環節中，只要翻出兩張相同的牌就能享用甜點，若翻到「惡魔炸彈」則需受罰。

趙正平慘變白臉男。（綜藝玩很大提供）趙正平慘變白臉男。（綜藝玩很大提供）

運氣極差的趙正平第一張就精準翻中惡魔牌，直接被關主吳宗憲用白色粉撲畫成「白臉男」。隨後在「命運二選一」的跳格關卡中，他第一步又直接跳中空箱子慘遭淘汰，體力與運氣雙雙碰壁，連KID都忍不住吐槽：「你真的好衰哦！」

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