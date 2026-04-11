洪詩崩潰與2歲女兒「互飆尖叫」 深夜淚揭二寶媽心酸：我的委屈沒人看見

洪詩（右）與老公李運慶（左）。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕昔日「我愛黑澀會」、Popu Lady成員洪詩，2023年與李運慶結婚後，接連迎來兩位寶貝女兒，平時形象甜美、總是分享育兒萌照的她，昨（10日）晚卻在社群平台大吐二寶媽的真實心酸，更自曝一度情緒失控與2歲的大女兒「對著尖叫」，引發演藝圈一眾星媽共鳴。

洪詩感嘆，大女兒哺哺正處於傳說中「豬狗嫌、貓狗嫌」的年紀，「因為很歡很盧很鬧，很不講道理」，即便心裡早有準備，但面對女兒拒絕午覺、傍晚又因睡不飽而陷入暴躁的惡性循環，洪詩坦言自己真的失控了。

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洪詩（左）與老公李運慶（右）婚後育有2女。（翻攝自臉書）

洪詩還原當時混亂的現場：「她在尖叫的同時，我也跟她尖叫；她在大叫的同時，我也跟她大叫。」她心碎表示，那一刻她只是覺得自己很難受、很累，卻沒有任何抒發的地方，「我也想跟你一樣，肆意的尖叫、隨意地咆哮，任性」。

情緒過後，洪詩忍不住落淚，她反思自己的眼淚不是因為不幸福，而是滿滿的「委屈」。身為二寶媽，她每天都在跟時間賽跑，急著哄小女兒那那睡覺就是為了能有空檔陪大女兒哺哺玩，沒想到哺哺卻因煩躁開始丟玩具、大聲尖叫，結果把剛睡著的那那吵醒。

洪詩（右）經常分享育兒日常。（翻攝自臉書）

努力被踐踏的瞬間讓她徹底崩潰：「妳根本不懂我，就算我很累，我真的很想陪妳，可是我必須把我必須完成的事情做完。」她意識到女兒還太小，不懂大人的良苦用心，但那種孤軍奮戰的寂寞感真的讓她感嘆：「育兒真的好難。」演藝圈的「戰友們」紛紛現身力挺，同樣是辛苦育兒的趙小僑留言：「育兒路上一起加油」好姐妹宇珊更是心疼喊話：「你已經很努力維持平穩的情緒，那你也是人呀，辛苦了姐姐。」樓心潼也說：「一起加油。」洪詩最後也感性向所有家長致敬：「真的辛苦了。」

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