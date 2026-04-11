自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪詩崩潰與2歲女兒「互飆尖叫」 深夜淚揭二寶媽心酸：我的委屈沒人看見

洪詩（右）與老公李運慶（左）。（翻攝自IG）洪詩（右）與老公李運慶（左）。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕昔日「我愛黑澀會」、Popu Lady成員洪詩，2023年與李運慶結婚後，接連迎來兩位寶貝女兒，平時形象甜美、總是分享育兒萌照的她，昨（10日）晚卻在社群平台大吐二寶媽的真實心酸，更自曝一度情緒失控與2歲的大女兒「對著尖叫」，引發演藝圈一眾星媽共鳴。

洪詩感嘆，大女兒哺哺正處於傳說中「豬狗嫌、貓狗嫌」的年紀，「因為很歡很盧很鬧，很不講道理」，即便心裡早有準備，但面對女兒拒絕午覺、傍晚又因睡不飽而陷入暴躁的惡性循環，洪詩坦言自己真的失控了。

洪詩（左）與老公李運慶（右）婚後育有2女。（翻攝自臉書）洪詩（左）與老公李運慶（右）婚後育有2女。（翻攝自臉書）

洪詩還原當時混亂的現場：「她在尖叫的同時，我也跟她尖叫；她在大叫的同時，我也跟她大叫。」她心碎表示，那一刻她只是覺得自己很難受、很累，卻沒有任何抒發的地方，「我也想跟你一樣，肆意的尖叫、隨意地咆哮，任性

情緒過後，洪詩忍不住落淚，她反思自己的眼淚不是因為不幸福，而是滿滿的「委屈」。身為二寶媽，她每天都在跟時間賽跑，急著哄小女兒那那睡覺就是為了能有空檔陪大女兒哺哺玩，沒想到哺哺卻因煩躁開始丟玩具、大聲尖叫，結果把剛睡著的那那吵醒。

洪詩（右）經常分享育兒日常。（翻攝自臉書）洪詩（右）經常分享育兒日常。（翻攝自臉書）

努力被踐踏的瞬間讓她徹底崩潰：「妳根本不懂我，就算我很累，我真的很想陪妳，可是我必須把我必須完成的事情做完。」她意識到女兒還太小，不懂大人的良苦用心，但那種孤軍奮戰的寂寞感真的讓她感嘆：「育兒真的好難。」演藝圈的「戰友們」紛紛現身力挺，同樣是辛苦育兒的趙小僑留言：「育兒路上一起加油」好姐妹宇珊更是心疼喊話：「你已經很努力維持平穩的情緒，那你也是人呀，辛苦了姐姐。」樓心潼也說：「一起加油。」洪詩最後也感性向所有家長致敬：「真的辛苦了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中