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娛樂 最新消息

曾沛慈衰躺槍！《浪姐7》被拱唱《夠愛》 謝和弦妻怒嗆：逼我註冊專利嗎

陳緗妮（右起）為捍衛謝和弦《夠愛》版權開嗆曾沛慈的粉絲。陳緗妮（右起）為捍衛謝和弦《夠愛》版權開嗆曾沛慈的粉絲。

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦此前為《夠愛》歌曲版權與陳德修對簿公堂，然而曾沛慈近日參加《乘風2026》（《浪姐7》）時，被許多粉絲力拱盼能聽她演唱《夠愛》。未料，曾沛慈躺著也中槍，謝和弦愛妻、經紀人陳緗妮昨（10日）針對此事開腔回應，不僅強調謝和弦才是唯一原唱，更直球點名曾沛慈粉絲開嗆，頓時掀起輿論風波。

曾沛慈頻憑藉戲劇《終極》系列走紅，當年與《夠愛》一曲有高度連結，如今她站上《浪姐7》舞台後，許多觀眾因此大力敲碗，期待她能再度詮釋該歌。不過，《夠愛》版權問題曾引發爭議，謝和弦當時為此槓上陳德修，並透過經紀公司馬槽音樂表態拒絕授權歌詞，也讓歌曲使用問題備受關注。

對於粉絲們都期待曾沛慈在《浪姐7》演唱《夠愛》，陳緗妮隨即於昨日發聲回應，劈頭就是直言「有誰不知道謝和弦是所有版本《夠愛》的唯一原唱嗎？！」她表示，市面流通的版本其實都是在聽著謝和弦的歌聲進行演繹，甚至模仿語氣詮釋，並強調無論是最早的DEMO人聲，或是最初公開版本都是由謝和弦完成。

面對外界質疑「蹭熱度」，陳緗妮挺身為丈夫抱不平，認為謝和弦身為詞曲創作者，只是想唱自己創作的作品，「有這麼困難嗎？」她強調謝和弦與《夠愛》本就密不可分，因此不存在蹭誰光環的問題，並以強硬語氣表示，「謝和弦到底蹭誰了？！現在謝和弦《夠愛》憑謝和弦自己的實力上榜還是蹭誰嗎？！連曲都完全不一樣了還要來鬧，是要逼我去註冊專利是嗎？！」

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