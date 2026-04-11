48歲資深玉女歌手咖啡廳打工被拍 為生活奔波凝視人生全說了

徐懷鈺扮演打工一族回憶過往的人生經歷。（滾石提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕48歲的玉女歌手徐懷鈺推出新歌《幸好》，MV以貼近自我內心的影像語言，展開一場跨越時間、與自己和解的對話，更以她的真實人生為靈感出發，描繪她年少時期四處打工、為生活奔波的過往。

不同於歌曲著重於情緒與旋律的層層堆疊，這首歌的MV更像是一封被具象化的信件，透過畫面將「過去的自己」與「現在的自己」交織呈現，讓觀者在視覺與情感之間，感受到時間所帶來的重量與溫度。

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畫面中不斷重複她在披薩店及咖啡店的勞動場景，帶出一種近乎機械式的日常節奏，象徵當時被現實推著前進的狀態，也呼應她在歌曲中提到的「急促長大」。徐懷鈺感性表示：「這支作品不只是音樂的延伸，更像是一段被重新凝視的人生片段。」

徐懷鈺與葉子綺合作新歌MV。（滾石提供）

令人驚喜的是，MV特地邀請以電影《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳女配角的葉子綺，飾演關鍵角色「小Yuki」，當「現在的徐懷鈺」與「小Yuki」在畫面中相遇，那些曾難以言說的壓力與孤獨，有了被釋放與理解的出口。

此外，徐懷鈺本身也是左撇子，而葉子綺同樣為左撇子，這樣的設定不僅增添角色貼合度，也成為此次選角中的一大巧思。

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