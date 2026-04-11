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娛樂 最新消息

（連線報導）三大女星演出暗黑閨密情！《不完美女人》歪樓聊三明治還想互綁辮子

凱特瑪拉（左起）、伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓聯手主演全新影集《不完美女人》。（Apple TV 提供）凱特瑪拉（左起）、伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓聯手主演全新影集《不完美女人》。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕Apple TV全新影集《不完美女人》由伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓與凱特瑪拉三大女星聯手主演，戲中三人上演充滿秘密與背叛的女性友誼，戲外更是火花四射。三人在記者會上從角色聊到人生，甚至一路討論到最愛三明治與「幫彼此綁辮子」，互動自然到宛如真實閨密。

談到女性之間複雜又真實的關係，伊莉莎白直言，自己早在2019年讀到原著小說時，就被那種「不完美但誠實」的友情打動，進而買下版權開發成影集。她笑說，真正的友誼其實很少像外界想像那樣單純，「有時候你會跟某個朋友分享一件事，但不會跟另一個說，因為你知道她可能會評斷你。」這樣的微妙差異，正是她最想呈現的現實樣貌。

凱莉則補充，這部作品最吸引她的地方，在於少見地聚焦「長時間累積的女性友誼」，而非圍繞男性角色發展。「我們很少看到關於我們這個年齡層女性的故事，但這些經歷其實充滿深度與層次。」她也強調，劇情雖然充滿懸疑與背叛，「你永遠不知道誰在說謊、誰背叛誰」，但最終核心仍是關於誠實與親密——「真正的連結，往往在你敢做自己的那一刻才會出現。」

不過，三人也不忘替這部充滿張力的影集加入輕鬆一面。談到女性友誼時，凱特突然笑說：「其實我們應該幫彼此綁辮子，那會很有趣吧！」凱莉立刻附和：「午餐的時候來嗎？」伊莉莎白也笑回：「我很喜歡那種友情！」現場瞬間變成姐妹閒聊現場。

凱莉華盛頓（左起）、凱特瑪拉、伊莉莎白摩斯一同出席影集《不完美女人》洛杉磯首映。（Apple TV 提供）凱莉華盛頓（左起）、凱特瑪拉、伊莉莎白摩斯一同出席影集《不完美女人》洛杉磯首映。（Apple TV 提供）

回到作品本身，《不完美女人》以一場悲劇為起點，揭開三名女性長達數十年的友誼裂痕。故事透過多重視角敘事，讓觀眾在不同角色立場中反覆修正對真相的認知。伊莉莎白表示，這樣的結構正是她最堅持保留的核心，「你會以為自己已經了解故事，但當視角改變，一切都會被顛覆。」

伊莉莎白也坦言，劇中最大的主題其實是「秘密」。「那些關於脆弱與錯誤的隱瞞，才是真正摧毀關係的原因。如果角色能更早誠實面對彼此，也許很多悲劇都不會發生。」

對於「不完美」這件事，凱莉則給出更溫柔的解讀。她認為，劇中沒有真正的反派角色，「因為每個人都只是用自己當下能做到的方式做選擇。」她笑說：「如果你看完覺得『天啊大家都很混亂』，那其實就是人生本身。」

伊莉莎白摩斯（左起）凱莉華盛頓、凱特瑪拉在影集《不完美女人》飾演暗藏祕密的閨密。（Apple TV 提供）伊莉莎白摩斯（左起）凱莉華盛頓、凱特瑪拉在影集《不完美女人》飾演暗藏祕密的閨密。（Apple TV 提供）

而談到什麼才算是真正的朋友，三人也給出不同答案。伊莉莎白認為，關鍵在於「真正了解對方後仍然選擇愛他」；凱莉則笑說：「就是凌晨三點你會打給的人。」凱特則補充，友情其實有很多層次，有人陪你聊天，也有人在關鍵時刻撐住你。

戲裡情感糾葛不斷，戲外卻建立起真實連結。伊莉莎白也特別稱讚兩位搭檔的真誠，「她們在鏡頭前後是同一個人，這件事非常難得，也很讓人敬佩。」而這樣的真實感，也正是該劇最動人的地方，在錯綜複雜的人際關係中，看見每個人既脆弱又努力的樣子。《不完美女人》已於Apple TV上線。

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