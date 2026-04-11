19歲青年慘被鐵鍊栓頸關地下室！「斯文敗類」教化Z世代年輕人

〔記者許世穎／綜合報導〕聚焦Z世代成長困境的話題新作《你罪乖》，由曾以《另類神父》入圍奧斯卡最佳國際影片的波蘭導演揚·科馬薩執導，融合心理驚悚與社會觀察，打造一部直擊當代年輕人迷惘與失控狀態的懸疑之作。

史帝芬葛拉翰在《你罪乖》化身斯文敗類教化Z世代年輕人。（CATCHPLAY提供）

英國新生代演員安森布恩在片中飾演19歲問題青年湯米，角色沉迷夜生活、藥物與酒精，在混亂的人際關係中逐步迷失自我。安森布恩以爆發力十足又細膩的演出，精準捕捉角色在失序與自省之間的劇烈擺盪，也憑此角色獲得羅馬影展Vittorio Gassman Award表演肯定，成為備受矚目的新星。

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安森布恩在訪談中直言：「湯米不是特例，而是某種被放大的現實縮影。」電影透過他在宿醉醒來後，發現自己被鐵鍊拴住、囚禁於郊區地下室的情節展開，宛如被馴化的「狗」，進而引出一場針對Z世代價值崩解的極端「矯正實驗」。過程中，他被迫觀看自己過往的暴力短影音，赤裸揭露數位世代的自我消費與道德失衡。

安森布恩在《你罪乖》細膩捕捉角色在失序與自省之間的情緒波動。（CATCHPLAY提供）

與湯米形成鮮明對比的，是由實力派演員史蒂芬葛拉漢飾演的「矯正導師」克里斯。為詮釋這位外表溫和、內在極端的角色，他透露拍攝期間反覆誦念「南無妙法蓮華經」，藉此壓抑情緒、進入角色狀態，轉化出令人不寒而慄的控制欲，並以近乎宗教般的信念對年輕人進行全面重塑。

史蒂芬葛拉漢表示，《你罪乖》雖有強烈的驚悚設定，但隨著劇情推進，會逐漸浮現黑色幽默與情感重量，在殘酷與溫度之間取得微妙平衡。角色之間潛藏的悲傷、否認與情感失衡，也讓整個家庭關係宛如一座無形牢籠，將所有人困在各自的處境之中。

電影《你罪乖》描述沉迷毒品、派對與暴力的19歲少年湯米，在一次失控狂歡後與友人走散，遭陌生男子克里斯綁架，醒來後發現自己被囚禁在偏僻郊區住宅的地下室。這個家庭由父親克里斯、性格詭譎的母親凱瑟琳及年幼兒子組成，他們聲稱要「拯救」湯米，並透過一套扭曲而極端的方法，試圖將這名失控少年「重塑」成一個乖孩子。電影將於4月17日在台上映。

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