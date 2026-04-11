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娛樂 最新消息

人質危機成為全民直播！揭開媒體時代最殘酷的人性實驗

《63小時死亡對峙》刻意不拍成傳統驚悚片，讓觀眾以旁觀者的視角進入事件。（CATCHPLAY提供）《63小時死亡對峙》刻意不拍成傳統驚悚片，讓觀眾以旁觀者的視角進入事件。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎導演葛斯范桑最新作品《63小時死亡對峙》上映前就引發國際影評高度關注，不僅在爛番茄影評網拿下92% 新鮮度，更被外媒譽為「被奧斯卡忽略的五星級驚悚之作」，盛讚男主角比爾史柯斯嘉繳出從影以來最出色的演出之一。

比爾史柯斯嘉憑《63小時死亡對峙》交出從影以來最精湛演出。（CATCHPLAY提供）比爾史柯斯嘉憑《63小時死亡對峙》交出從影以來最精湛演出。（CATCHPLAY提供）

電影改編自1970年代震撼全美的真實挾持事件，在媒體全程直播下，一場人質危機逐步演變為全民圍觀的社會奇觀，也赤裸揭露媒體時代下的人性樣貌。本片僅耗時19天完成拍攝，導演以極度壓縮的製作節奏，營造出幾近即時發生的臨場感與強烈壓迫氛圍。

葛斯范桑在訪談中表示，他刻意不將本片處理為傳統驚悚類型，而是讓觀眾以旁觀者角度進入事件核心，「整起事件本身帶有某種荒謬感，觀眾會在緊張之餘，同時意識到其中的不真實性。」

飾演挾持者的比爾史柯斯嘉透過層層堆疊的內斂表演，細膩呈現角色在極端壓力下逐步崩潰的心理歷程。他透露自己是從「聲音」切入角色建構，並參考大量真實錄音與影像資料，試圖貼近一個被逼至極限的普通人，「這個角色並不是壞人，而是一個走到邊緣的人。」

《63小時死亡對峙》改編自1970年代震撼全美的真實挾持事件，此為當時真實新聞畫面。（CATCHPLAY提供）《63小時死亡對峙》改編自1970年代震撼全美的真實挾持事件，此為當時真實新聞畫面。（CATCHPLAY提供）

曾於《牠》系列飾演恐怖小丑的比爾也笑說，這次「沒有任何外在變形，一切轉變都來自內在」。導演則形容他是一位能在不同狀態間自由切換的演員，為角色注入難以預測的危險氣息。《63小時死亡對峙》全台上映中。

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