影帝、男神演技交鋒！最強警匪系列前傳《寒戰1994》預告再現滿滿金句

劉俊謙在《寒戰1994》化身年輕版李文彬。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座華語警匪片《寒戰》系列十年強勢回歸，推出前傳《寒戰1994》引發影迷高度期待，台灣前導預告昨公佈，以時空交錯的敘事手法引出故事焦點，梁家輝扮演的李文彬突然失蹤，出現了一份1994年的機密文件，為電影揭開序幕，預告也充滿了「寒戰」式的金句，讓電影緊張氣氛高漲到滿點！

前導預告除了《寒戰》系列的經典畫面之外，可以見到2017年因李文彬失蹤，讓郭富城演出的警務處長尋找資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）協助追查真相，簡奧偉交出了一份1994年李文彬的絕密檔案。

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周潤發回歸助陣《寒戰1994》。（華映提供）

郭富城也回歸《寒戰1994》。（華映提供）

故事時間回到1994年，香港權力交接出現的真空期即將到來，英方暗中佈局，曾演出神劇《冰與火之歌：權力遊戲》的艾登吉倫化身英國政府高層，高高在上說出：「我們不會違返法律，法律是我們寫的。」點出了當時制度是最重要的遊戲規則。

吳彥祖在《寒戰1994》飾演時任警務處行動副處長蔡元祺。（華映提供）

在警隊內部，警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙 飾）迎來宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句：「有的事，能做不能說，有的能說不能做，知不知道？」揭示兩人早於當年已關係匪淺、互相牽制，面對多方勢力進逼，李文彬也熱血反擊：「你真的以為，香港是你作主？」兩人在非常時期展開一場非常手段的權力之戰。

《寒戰1994》破天荒匯聚多達40位國際、跨世代實力派演員，締造香港影史上難得一見的龐大格局。除了12大要角陸續出場，也有更多神秘角色帶給觀眾驚喜！在預告片中，動作巨星元彪就以神秘角色驚喜現身，並說出：「黑和白，從來都是你中有我，我中有你。」一針見血地概括戲中40 位橫跨政、商、警、黑四個界別人物的群鬥角力。

而這些充滿寒戰風格的經典台詞，更指出香港不只是亞洲金融中心，更是遠東情報中心，也讓電影有了更大的格局。《寒戰1994》將於5月8日在台上映。

《寒戰1994》台灣前導預告：

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