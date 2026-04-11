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娛樂 最新消息

鄧紫棋火大不忍了！大巨蛋開撕「最信任的男人」畫面曝光

鄧紫棋在大巨蛋開唱掀起話題。（ LIVE NATION TAIWAN提供）鄧紫棋在大巨蛋開唱掀起話題。（ LIVE NATION TAIWAN提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天后鄧紫棋昨晚在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，她唱到歌曲《句號》時，大螢幕出現了前經紀人張丹、Lupo Groinig被撕碎的照片，與前東家的合約糾紛再次浮上了檯面。據了解，這段畫面也是這套巡演的固定橋段。

鄧紫棋在2019年推出的歌曲《句號》，是她離開前公司後，自己創作的第一首歌，歌詞一開頭就寫到：「可惜我們終於來到，一個句點。窗外不願飛得蜂鳥，也在哀悼。」直指與「蜂鳥音樂」的合約風波，後面更直接開嗆前經紀人：「你曾是我最信任的男人吧，但空白的娃娃，總會慢慢長大，抱歉我沒法永遠當你聽話的傻瓜」，道出對前公司的不滿。

鄧紫棋與張丹徹底鬧翻。（讀者提供）鄧紫棋與張丹徹底鬧翻。（讀者提供）

鄧紫棋和蜂鳥音樂合作11年，與張丹及Lupo Groinig可以說是樂壇金三角，無奈2019年爆發合約糾紛，她宣布與蜂鳥音樂解約，更爆發藝名商標、作品版權與重錄授權等問題鬧上了法院。

鄧紫棋首度站上大巨蛋就連唱4場，寵粉的她昨天在安可唱完《泡沫》後，再度開放現場觀眾點歌，她先是清唱了《畫》、《奇蹟》、《岩石裡的花》3首歌，緊接著又選唱《我的秘密》及《天空沒有極限》，唱了近3個小時，展現鐵肺唱功。

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