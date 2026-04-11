兩樣情！EXO霸氣回歸首爾唱3天 CBX做白工提解約

EXO-CBX的XIUMIN（左起）、伯賢、CHEN恐怕兩頭空。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓天團EXO昨天（10日）真是兩樣情，一邊5人昨起一連三天在首爾奧林匹克公園KSPO DOME開唱，成員們獻唱夯曲，還激動流下淚水；另一邊CBX正式與公司代表車佳媛鬧翻，伯賢退出自己所創立的INB100，未來動向成謎。

根據《The Fact》報導，隨著泰民、THE BOYZ、VIVIZ、李昇基等人出走，EXO-CBX的伯賢、CHEN、XIUMIN終於跟上終止合約的腳步，原因是3人在3月底已經通知One Hundred的代表會長車佳媛解除合約，並針對未支付結算金等違約行為作出說明，不過兩個禮拜未獲得答覆，因此決定中止專屬合約。

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EXO燦烈（左起）、SUHO、D.O.、世勳、KAI昨天完成首爾場首日演出。（翻攝自臉書）

伯賢當初創立INB100，後來成為One Hundred的子公司之一，如今CBX真是兩面不是人，與SM的官司還沒結束，現在又與車佳媛鬧翻，車佳媛當時還稱與伯賢關係像家人，實在相當諷刺。據悉，車佳媛拖欠CBX高達數十億韓元的款項，當然幕後工作人員、合作廠商也拿不到錢，讓CBX的演藝活動陷入困境。車佳媛針對此事則回應，會努力讓公司恢復正常運作，就算是動用私產也在所不惜。

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