柯叔元爆「離婚提幾百次還住一起」 何如芸撇清：一次就成功

《婚內失戀》星光試演後獲好評。（艾彼新創股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如合作舞台劇《婚內失戀》，9日晚「星光場」特別演出率先登場。首次挑戰舞台劇的何如芸則在尾聲情緒爆發、真情落淚，感染不少觀眾，她演後在觀眾面前坦言「知道還不夠完美，但會繼續努力」，並分享對婚姻的理解，認為關係核心其實很簡單，「就是理解與包容」。

她也特別提到劇末關鍵場景的重要性，認為這是一段開放式結局，「不知道未來會怎麼走」，但仍選擇相信角色之間「還有愛」，「只要還有愛，離婚的可能性就不大」。柯叔元則笑說：「在一起的人誰沒提過分手或離婚？提了幾百次還是住在一起。」何如芸隨即自嘲回應「我提一次就成功了」，讓現場驚呼連連，柯叔元則搞笑拿起紅酒要何如芸「喝啦！」

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柯叔元（左）和何如芸在《婚內失戀》飾演結婚30年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

蔡昌憲此次首度挑戰三面舞台，坦言略感壓力，但因角色正好對應自己與妻子約15年的感情歷程，讓他在詮釋過程中重新審視婚姻，甚至笑說「讓我的婚姻變得更好」，也邀請觀眾走進劇場思考關係，「絕對不是走入愛情的墳墓」。周曉涵與項婕如同為舞台劇初體驗，周曉涵坦言內心高度緊張，演後一度激動落淚，直言能完成演出很感動，也佩服自己完成挑戰。

項婕如（左）和李玉璽在《婚內失戀》是結婚5年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

項婕如則表示，三面舞台帶來極大挑戰，但是夥伴們都非常棒，她現場提問觀眾覺得劇中夫妻是否真的會離婚？答案一半一半，她分享自身想法，表示初讀劇本認為劇中人物可能走向分開，到後來在排練與演出過程中，反而更相信他們會繼續走下去，「這個舞臺劇也帶給我們很多不同的戀愛觀、感情觀，我自己非常樂觀，希望你們喜歡。」

蔡昌憲（左）和周曉涵在《婚內失戀》默契絕佳，互相救援成功。（艾彼新創股份有限公司提供）

李玉璽則笑稱自己是「剛結婚就來演《婚內失戀》」，分享自己從單身演到已婚，這部作品讓他重新建立對婚姻的價值觀，甚至會與另一半討論劇情，「好好努力不是為了誰，而是為了我們自己」，推薦無論單身或已婚觀眾，都能從劇中重新對焦親密關係的樣貌。

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