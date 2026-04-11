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娛樂 最新消息

薛仕凌捲閃兵案神隱！為新戲罕見發聲了

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演的Netflix《乩身》播出後，在各地區都有亮眼成績，近日釋出〈製作規模篇〉花絮，揭露影集如何從台灣宮廟文化出發，重新拆解並建構出全新的奇幻敘事體系。

柯震東在《乩身》飾演三太子乩身韓杰，與王柏傑演的三太子關係密切。（Netflix提供）柯震東在《乩身》飾演三太子乩身韓杰，與王柏傑演的三太子關係密切。（Netflix提供）

《乩身》中的反派陣容同樣來勢洶洶，由薛仕凌飾演的魔王反派吳天機，聯手陳以文、郭子乾共同展現壓迫感十足的邪惡勢力。近來薛仕凌因閃兵案消失演藝圈，這回為戲發聲，他形容角色：「吳天機想要幹嘛就幹嘛，他要覺得好玩才是好玩。」談到最後的大戰場面，薛仕凌直呼：「當我得知大戰要發生在屋頂，就是很激動也很感動！」郭子乾則笑說：「從天庭下來的三太子乩身看不過去，非得把我打回原形。」而陳以文也強調：「這場對決勢在必行，不是你死就是我亡。」

薛仕凌在《乩身》飾演反派吳天機。（Netflix提供）薛仕凌在《乩身》飾演反派吳天機。（Netflix提供）

而主角韓杰是一名帶有「反英雄」色彩的角色，導演管偉傑透露他以前是個小混混，年少犯下大錯、害死了自己的爸媽，從此背負罪孽而活，三太子賦予韓杰3,600片象徵神力的「尪仔標」，每一片都代表不同法器，讓他在人間執行斬妖除魔的任務。

柯震東形容角色是「想死卻死不了、一直在還債的乩身」，而影集中除了乾坤圈，還有混天綾、火尖槍、九龍神火罩等多樣武器，會隨著不同對手登場，柯震東也直呼一部劇裡面有這麼多不同武器，對演員來說很開心也很過癮。

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柯震東自己也談到與王柏傑的對戲：「韓杰與三太子兩人很常『講垃圾話』，關係更像是愛鬥嘴的師徒」；王柏傑也補充：「三太子與韓杰之間是一種很微妙的關係，他有時候會罵我、唸我。」兩人一來一往的互動，也成為這段神與乩身關係中最鮮明的火花。《乩身》全劇共8集現已於Netflix上線。

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