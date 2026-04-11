《白日提燈》穩坐Disney+冠軍12天！女神迪麗熱巴「絕美花魁」裝扮曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕頂流女神迪麗熱巴與人氣小生陳飛宇領銜主演 Disney+《白日提燈》，連續12天穩坐台灣地區收視冠軍，更在社群平台上掀起狂熱的追劇旋風。劇中，迪麗熱巴飾演的鬼王「賀思慕」因深知自己在靈界仇敵環伺，為了保護陳飛宇飾演的少年將軍「段胥」，忍痛將摯愛逐回人間。然而，回到家鄉的段胥即便面對家人安排的相親，依舊魂不守舍、心繫愛人。

陳飛（左）、迪麗熱巴在《白日提燈》交換五感。（Disney+提供）

在最新一集中，劇情迎來高潮。賀思慕潛入南都「玉藻樓」化身為絕世花魁，試圖收集凡人執念來煉製法器，絕美的古裝造型一曝光便火速衝上微博熱搜。而兩人意外在南都的雨天大街上重逢，段胥一眼便識破愛人的偽裝，深情告白：「賀思慕成了我最新的心願」、「我段胥，非賀思慕不可！」深情指數破表。

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不過，曾經歷無數愛人生死離別的賀思慕，因不願再與凡人相戀而冷漠轉身，這段長達4百年的極致虐戀，讓大批粉絲直呼「心碎滿地」，高度期待後續懸念。

迪麗熱巴（左）與陳飛宇在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）

除了劇中火花四射，兩人近期接受訪問時也展現了絕佳默契。陳飛宇大讚迪麗熱巴性格可愛，對世間萬物充滿好奇的模樣，宛如剛獲得五感的鬼王本色；迪麗熱巴也笑著附和：「對啊，就算是很害怕的事，我也想知道是怎麼個事兒！」她也誇讚陳飛宇私下是個陽光大男孩，與劇中憂鬱的段胥截然不同，總能為片場帶來輕鬆歡樂的氛圍，讓一旁的陳飛宇害羞狂道謝。

迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演的鬼王賀思慕。（Disney+提供）

兩人在訪問中也互爆片場習慣，陳飛宇是重度黑咖啡愛好者，上工前至少要喝三杯；超怕冷的迪麗熱巴則是暖暖包不離身，甚至會拿熱水瓶暖手。談及劇中最具挑戰的戲份，兩人異口同聲表示「離別哭戲」最難熬。為了呈現大哭不止的崩潰狀態，他們在片場會刻意給彼此安靜的空間醞釀情緒，直到下戲後才恢復聊天。

陳飛宇飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

有趣的是，當迪麗熱巴笑問陳飛宇，若在現代相遇會用什麼台詞搭訕？陳飛宇思考許久後，在白板上害羞寫下：「我們是不是在哪裡見過？」瞬間被迪麗熱巴吐槽「超級老派」，引發全場爆笑。

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