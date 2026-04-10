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「黃阿瑪後宮」16歲黑貓Socles惡性淋巴瘤病逝：下輩子還要來當家人

Socles離世讓粉絲淚崩。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）Socles離世讓粉絲淚崩。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕貓咪YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」的黑貓Socles今天（10日）凌晨因縱隔淋巴瘤末期病逝，結束16年的貓生。Socles的離世，讓不少看著牠長大的台灣網友相當不捨，紛紛坦言眼淚忍不住流下來了。

「黃阿瑪的後宮生活」由志銘、狸貓共同經營，今天在社群上宣布綽號「Soso」的黑貓Socles安詳離世。他們透露，Socles在去年10月底曾因疑似血栓緊急送醫，今年1月29日，Socles突然出現張口呼吸，再次緊急送醫，影像檢查中發現不明團塊，當時醫師判斷可能是肺炎，也不排除腫瘤的可能。

Socles活潑又親人。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）Socles活潑又親人。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）

經歷多次採樣與檢查，甚至將檢體送往國外分析，最終在2月3日由台大確診為惡性淋巴瘤。由於腫瘤位置緊鄰心臟與肺部，一旦擴散，會直接影響心肺功能的運作。Socles確診的當天晚上就進行了首次化療，儘管第一次治療效果理想，但後續幾次效果逐漸不如預期。

志銘、狸貓為牠準備了氧氣機，打造了氧氣空間，讓牠可以舒服呼吸，「但她總是只有在真的不舒服時才願意待在裡面，一旦稍微好轉，就會立刻跑出來找人玩、撒嬌、討摸。那樣的她，真的很難讓人相信是一隻正在與病魔對抗的貓咪。」

Socles超可愛。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）Socles超可愛。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）

直到4月7日晚間，Socles再度因張口呼吸緊急送醫，沒想到就再也沒看到牠恢復精神的樣子，「就在今天凌晨（4／10），在大家的陪伴下，Soso用盡最後的力氣，呼出了她的最後一口氣，安靜地結束了約16年的貓生。」

志銘、狸貓強調，寫下這篇文章並不是想讓大家難過，「而是因為我們知道，這裡有很多深深愛著Soso的人，你們一定也會希望，能一起陪她走完最後一段路。Soso是那麼愛人類的貓咪，我們相信，在她離開的這一刻，她也一定希望被大家的愛與祝福包圍。願這些溫柔的心意，能陪伴她走向下一段旅程。」

Socles逝世。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）Socles逝世。（翻攝自黃阿瑪的後宮生活臉書）

貼文中感謝醫師團隊的照顧之外，也謝謝大家一直以來對Socles的喜歡與疼愛，「也謝謝你們愛著後宮的每一隻貓咪。如果想念她，可以多看看她的照片與影片，和我們一起記住她最可愛的模樣。讓她帶著滿滿的愛，安心地離開。我們好愛好愛妳，Socles，我們親愛的寶貝，下輩子還要來跟我們當家人！！你是最棒的黑貓寶貝！」

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