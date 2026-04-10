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張凌赫《逐玉》情慾吻戲瘋傳！武安侯的「鎖喉吻」成招牌超犯規

張凌赫在很多戲裡都有招牌的「鎖喉吻」。（翻攝自網路）張凌赫在很多戲裡都有招牌的「鎖喉吻」。（翻攝自網路）

〔記者胡如虹／台北報導〕張凌赫在古裝劇《逐玉》中以落難侯爺「武安侯」一角人氣狂飆，他與田曦薇之間幾場情慾張力滿點的吻戲更讓觀眾臉紅心跳。更勁爆的是，粉絲回頭重刷他的作品後驚覺，這位190公分男神根本是「鎖喉吻製造機」，從《寧安如夢》到《逐玉》部部都有，難怪網路上會瘋傳他是「親嘴天才」。

張凌赫和田曦薇在《逐玉》中的窗邊激情吻戲讓人看了臉紅心跳。（翻攝自網路）張凌赫和田曦薇在《逐玉》中的窗邊激情吻戲讓人看了臉紅心跳。（翻攝自網路）

張凌赫和王楚然合作的待播新戲《這一秒過火》也有「鎖喉吻」。（翻攝自網路）張凌赫和王楚然合作的待播新戲《這一秒過火》也有「鎖喉吻」。（翻攝自網路）

出道6年的張凌赫，戲劇作品一部接一部，目前播出的戲劇作品已有16部，還有《這一秒過火》、《歸鸞》等3部待播劇，演藝成績亮眼。由於《逐玉》爆紅，他過去主演的《寧安如夢》、《度華年》、《琥珀櫻桃》、《愛你》也跟著掀起了追劇熱潮，網路上話題不斷。

網友在追張凌赫過往的戲劇作品時發現，他這位身高190公分的男神處理親密戲「吻戲」特別有想法。他曾經在《蒼蘭訣》宣傳時被問到最想演什麼戲？毫不思索的說：「捉過來親嘴」，可能當時在《蒼蘭訣》中是男主角王鶴棣把小蘭花捉來親嘴，身為男配角的他，還沒有這個權利，讓他對於「捉過來親嘴」的戲有了執念。

張凌赫在《寧安如夢》對白鹿的「鎖喉吻」霸道十足。（翻攝自網路）張凌赫在《寧安如夢》對白鹿的「鎖喉吻」霸道十足。（翻攝自網路）

當他在《寧安如夢》演了男主角，不但演了最想演的戲，把女主角白鹿「捉來親嘴」，他還設計了一招獨特的「鎖喉吻」，透過單手控制對方後頸或喉部的「鎖喉」姿勢，營造出一種強勢卻又深情的壓迫感，形塑出角色的偏執深情和強制愛。不少眼尖的粉絲發現他在《度華年》、《四海重明》、《琥珀櫻桃》、《逐玉》中，也都有「鎖喉吻」，讓霸道與溫柔極致拉扯的「鎖喉吻」成了張凌赫的招牌吻。

張凌赫和徐若晗在《愛你》劇中有60場吻戲。（翻攝自網路）張凌赫和徐若晗在《愛你》劇中有60場吻戲。（翻攝自網路）

其實身為中國新一代的戲劇男神，張凌赫自從當上男主角之後就吻戲不斷，他和徐若晗在《愛你》的吻戲更是多達60場。曾在《雲之羽》中飾演他姊姊的金靖就曾在綜藝節目中問他：「親那麼多下是什麼感覺呀！」張凌赫回答「習慣了！」，金靖還忍不住說：「姐姐真的擔心你，天天吻！」也有網友翻出張凌赫上綜藝節目展現「徒嘴剝蝦」的影片，直呼難怪他能受封「親嘴天才」。

張凌赫有「親嘴天才」的封號。（翻攝自網路）張凌赫有「親嘴天才」的封號。（翻攝自網路）

中國男星張凌赫出道6年，戲劇作品一部接一部，已站穩戲劇男神的地位。（翻攝自網路）中國男星張凌赫出道6年，戲劇作品一部接一部，已站穩戲劇男神的地位。（翻攝自網路）

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