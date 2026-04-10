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娛樂 日韓

首相其實是搖滾咖？高市早苗高中組團打鼓 還愛X JAPAN

日本首相高市早苗私底下是個搖滾咖。（美聯社）日本首相高市早苗私底下是個搖滾咖。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗今（10）日接見英國傳奇搖滾樂團「Deep Purple」（深紫），意外展現「迷妹模式」，不僅笑容滿面，還大方分享自己年輕時的搖滾往事，引發關注。

高市早苗高中時曾演奏過黑色安息日的搖滾樂曲。（歐新社）高市早苗高中時曾演奏過黑色安息日的搖滾樂曲。（歐新社）

高市早苗透露，自己高中時期曾加入輕音樂社，擔任樂團鼓手，當時還演出過「Black Sabbath」黑色安息日、「Deep Purple」（深紫）等經典英國搖滾曲目，搖滾底子相當深厚。

日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明見面時即興打起鼓。（法新社）日本首相高市早苗（右）與南韓總統李在明見面時即興打起鼓。（法新社）

事實上，她的「搖滾魂」早有跡可循。今年初南韓總統李在明訪日時，高市早苗還曾即興同台打鼓，演奏BTS的《Dynamite》以及《Kpop獵魔女團》中的《Golden》，畫面曝光後一度引發熱議。

高市早苗曾被目擊使用印有X JAPAN隊長YOSHIKI名字的毛毯。（美聯社）高市早苗曾被目擊使用印有X JAPAN隊長YOSHIKI名字的毛毯。（美聯社）

不只如此，今年3月初日本參眾兩院預算委員會開會時，也曾被媒體捕捉到她使用印有X JAPAN隊長YOSHIKI名字的毛毯，且還是2016年巡演VIP限定周邊，意外曝光私下「鐵粉」身分。

這回親自接見Deep Purple，更讓她的搖滾迷本色徹底藏不住，從政壇強人到音樂迷妹的反差，也成為討論焦點。

深紫樂團將在日本展開巡演，今日先拜訪日本首相高市早苗。（路透）深紫樂團將在日本展開巡演，今日先拜訪日本首相高市早苗。（路透）

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