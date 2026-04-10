高市早苗秒變迷妹 見到「他們」嗨喊：你是我的神

日本首相高市早苗見到深紫樂團露出迷妹的微笑。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗秒變小迷妹，今（10）日她接見英國傳奇搖滾樂團「Deep Purple」（深紫）時，閃著星星眼，表現出自己像個熱情粉絲的一面。高市早苗興奮表示，自己學生時代也組過樂團，更自曝和老公吵架就會打鼓紓壓。

高市早苗（中）與深紫樂團鼓手伊恩佩斯握手時，忍不住說：你是我的神。（美聯社）

高市早苗見到深紫的時候笑得甜美，眼睛裡閃耀著光芒，讓正式外交場合充滿了輕鬆氛圍。高市早苗說，自己從學生時代就是深紫的忠實樂迷，甚至組團翻唱他們的歌曲，鼓手「Ian Paice」伊恩．佩斯贈送她親筆簽名鼓棒時，兩人開心握手，高市早苗還忍不住說出：「你是我的神」，更自爆現在如果跟老公吵架，就會打深紫代表取《Burn》發洩，讓現場笑聲連連。

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深紫樂團即將在日本展開巡迴演出，明（11）日於武道館演出，故今日前往首相官邸與搖滾迷高市早苗見面。根據日本電視台報導，高市早苗剛開始神情緊張，見到團圓後露出滿臉笑容，開心說：「Deep Purple就在這裡」。

高市早苗（左3）開心的與自己最愛的深紫樂團合照。（美聯社）

高市早苗這次也準備了日本酒等禮物送給自己的愛團，深紫則回贈一套鼓。

深紫樂團成立於1968年，與「Led Zeppelin」齊柏林飛船、「Black Sabbath」黑色安息日並稱「重金屬音樂三大先驅」。音樂風格融合硬搖滾、重金屬、前衛搖滾與藍調風格，最經典作品為《Smoke on the Water》、《Burn》等。

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