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娛樂 最新消息

夏克立反擊正面開戰葛斯齊 駁：在加拿大可以

夏克立（右）與黃嘉千於2024年8月正式判決離婚。（本報資料照）夏克立（右）與黃嘉千於2024年8月正式判決離婚。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星黃嘉千前夫夏克立近期槓上狗仔葛斯齊。葛斯齊指控夏克立婚內出軌，不但睡女粉絲射後不理，還傳露鳥照、情緒勒索女方，且受害者不只1人。夏克立出面反駁，與黃嘉千婚變後，只與2位女性走得近，一段在分居後；一段在離婚後，他更嚴肅表示：「在加拿大，分居後是可以交往的」。

葛斯齊指控夏克立婚內出軌，不但睡女粉絲射後不理，還傳露鳥照、情緒勒索女方。（資料照，記者陳奕全攝）葛斯齊指控夏克立婚內出軌，不但睡女粉絲射後不理，還傳露鳥照、情緒勒索女方。（資料照，記者陳奕全攝）

葛斯齊指受害女性有3人，夏克立則表示他只和2女關係親密，這不叫「很多」。夏克立更指出他與Fiona的關係從未發展成現實親密關係，否認與Fiona有過1次性行為。

夏克立否認自己有強迫性行為、懷孕與墮胎行為。（資料照，記者溫于德攝）夏克立否認自己有強迫性行為、懷孕與墮胎行為。（資料照，記者溫于德攝）

夏克立與黃嘉千是2024年8月正式判決離婚，他表示自己與Catherine第一次聯絡是2025年1月，兩人見過一面。夏克立強調自己沒跟Catherine結婚，但是認為和他發生性關係沒問題，且Catherine發給他的訊息是邀他去過夜，之後還想與他在一起。

夏克立完全否認強迫性行為、懷孕與墮胎的指控，並指對方完全沒有任何證據，他不想在社群上爭辯，表示證據已經提交給法院。

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