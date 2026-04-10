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娛樂 亞洲

一張門票逼哭一家人…鄧紫棋演唱會爆暖心結局

鄧紫棋唱到動情處忍不住落淚。（讀者提供）鄧紫棋唱到動情處忍不住落淚。（讀者提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港歌手「G.E.M」鄧紫棋昨（9）日晚間正式登上台北大巨蛋，連續4天開唱氣勢驚人。她身穿白紗登台，情緒投入演唱，唱到動情處忍不住落淚，現場16萬名粉絲全被感染，氣氛感動爆棚。

而演唱會場外，同樣上演一段暖心插曲。中國一名16歲癱瘓少女「欣欣」，因誤買台北場門票卻無法退票，引發外界關注。由於她家境清寒，父親坦言，約2000多人民幣（約新台幣9300元）的票價，幾乎等同一家一個月生活費，讓他們難以負擔。

鄧紫棋的中國歌迷癱瘓少女欣欣買錯票，一度無法退款。（讀者提供）鄧紫棋的中國歌迷癱瘓少女欣欣買錯票，一度無法退款。（讀者提供）

消息曝光後迅速發酵，鄧紫棋演唱會中國售票平台「摩天輪」火速出面處理，不僅協助完成退票，還主動承諾未來將提供欣欣父女演唱會門票，幫助她圓夢。

鄧紫棋承諾中國演唱會時會邀請欣欣父女前往欣賞。（讀者提供）鄧紫棋承諾中國演唱會時會邀請欣欣父女前往欣賞。（讀者提供）

欣欣父親也證實已順利收到退款，並感謝各界伸出援手，表示會第一時間把好消息告訴從小就喜愛鄧紫棋的女兒，讓她有機會親眼見到偶像。

從舞台上的真情落淚，到場外粉絲圓夢的暖心結局，鄧紫棋這場大巨蛋演唱會不只震撼聽覺，也再次讓「寵粉天后」形象加分。

鄧紫棋是欣欣從小到大的偶像，希望有機會近距離欣賞她的表演。（讀者提供）鄧紫棋是欣欣從小到大的偶像，希望有機會近距離欣賞她的表演。（讀者提供）

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