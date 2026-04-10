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娛樂 日韓

見家長？！ 金在中親自下廚招待神秘女 爸媽全看傻

金在中在最新一集的《新品上市便利餐廳》帶了女伴回家。（資料照，記者王文麟攝）金在中在最新一集的《新品上市便利餐廳》帶了女伴回家。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男神金在中脫單了？最新一集的綜藝節目《新品上市便利餐廳》，金在中邀請「女友」到父母家作客，消息一出立刻引起全網熱烈討論，就連金在中的父母也露出激動神情。

金在中帶神秘女嘉賓回家，引起觀眾好奇。（翻攝自X）金在中帶神秘女嘉賓回家，引起觀眾好奇。（翻攝自X）

KBS 2TV《新品上市便利餐廳》在預告當中，金在中大方對家人宣布：「今天會有女性客人來」。接著就著手準備各式菜餚，這番操作連金在中的父母都傻眼，但他們極力裝作鎮定的模樣，金爸、金媽還開玩笑說：「如果吃飯的時候吃得很香、很有胃口就合格了」。

神秘女性抵達金在中家之後，兩人共享溫馨晚餐時光，在一旁的金爸、金媽忍不住頻頻往餐桌看，彷彿愈看愈滿意，還忍不住咬耳朵：「吃起東西來真好看，太漂亮了」。

金在中爸媽不斷偷瞄神秘女嘉賓用餐。（翻攝自X）金在中爸媽不斷偷瞄神秘女嘉賓用餐。（翻攝自X）

金爸、金媽在兩人用完餐後，直接坐到神祕女嘉賓身邊，瘋狂稱讚她「吃相很有福氣」，在熱絡的聊天過程中，神秘女嘉賓也透露自己月收入最高的時候曾經達到1億韓元（約新台幣214萬元），讓金爸、金媽開心得合不攏嘴。

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