啦啦隊選秀「空降成員」引爆戰火！製作人急發聲：早就安排好

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》本週第六集首播再掀高潮，賽制全面升級，「魔王成員」強勢空降，新聲舞台正式開戰！歷經層層淘汰，18位選手成功晉級，進錄音室展開長達八個月的「錄音馬拉松」。而面對粉絲對兩位空降成員的質疑，製作人B2也出面回應解釋。

空降選手安汝是台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員及舞蹈副總監。（緯來提供）

本集最大亮點，莫過於兩位實力堅強的「空降選手」加入戰局。第一位登場的安汝，擁有豐富舞台經驗，身為職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員及舞蹈副總監，更曾參與多項大型演出與賽事表演。靚靚坦言：「之前就看過她的表演，知道她很會跳又很漂亮，真的有點嚇到，也會緊張。」強敵來襲，讓現場氣氛瞬間升溫。

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《宇宙啦啦隊》空降選手李多寅，曾於SM娛樂旗下SM UNIVERSE擔任舞蹈老師。（緯來提供）

第二位空降選手李多寅，來自韓國頂尖藝術名校「韓林演藝藝術高等學校」，曾於SM娛樂旗下SM UNIVERSE擔任舞蹈老師，並曾指導新加坡國立大學學生。為了參與《宇宙啦啦隊》，她更放棄在韓國以偶像身分出道的機會，毅然來台追夢。她坦言，原本也擔心自己初來乍到會與大家格格不入，但台灣人的溫暖讓李多寅相當感動：「大家都很善良，也都非常厲害，團隊合作很有默契，讓我覺得很開心。」短時間內建立的團隊情感，也成為她在比賽中的重要支撐。

《宇宙啦啦隊》後排左起樺樺、叩叩、靚靚，前排左起海莉、魚肉挑戰原創唱跳單曲《Level Up》。（緯來提供）

然而，空降機制曝光後，也引發部分網友對公平性的討論。對此，製作人B2出面回應，強調這項安排其實早在節目初期就已規劃。他表示：「在甄選28位選手的同時，我們就已經同步尋找並培訓另外兩位空降成員。」也就是說，兩人並非臨時加入，而是從一開始就接受相同訓練，只是在不同時間點登場。

針對競賽公平性的疑慮，B2也進一步說明：「節目賽制並不是累積分數，而是每一輪重新評比。」因此無論是原有選手或空降成員，都是站在同一起跑點迎戰每一次任務。他也坦言，空降選手在網路投票上反而較為吃虧，「她們比其他人少了四集曝光時間，要付出更多努力累積人氣。」

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