Lisa貼臉「泰版車銀優」被抓包 親密照全網瘋猜

南韓天團BLACKPINK成員Lisa（右）與「泰版車銀優」男星彭提瓦特唐萬查洛親暱合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK成員Lisa與「LV三公子」弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）曖昧傳聞傳了許久，始終未正面認愛。沒想到近日她29歲生日派對照片曝光，再度掀起戀情風波，甚至被懷疑「另有新歡」！

Lisa為慶生邀請大批好友齊聚，氣氛相當熱鬧。不過最引人關注的，是她與一名男子親密貼近合照，舉止自然又靠近，讓粉絲瞬間炸鍋。

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南韓天團BLACKPINK成員Lisa（右）與「泰版車銀優」男星彭提瓦特唐萬查洛親暱合照。（翻攝自IG）

隨後網友起底，該名男子正是有「泰版車銀優」之稱的泰國男星彭提瓦特唐萬查洛（Pongtiwat Tangwancharoen）。他外型俊美、五官深邃，且比Lisa小3歲，兩人私下交情曝光後，立刻引爆討論。

彭提瓦特也在社群發文寫下「Cheers to you, rockstar（為搖滾巨星致敬）」，語氣親暱，被解讀關係不單純。留言區更瞬間失控，大批網友狂問：「男友嗎？」、「是真的在一起了嗎？」、「Lisa是你女友？」。

泰國男星彭提瓦特唐萬查洛比Lisa小3歲，五官深邃。（翻攝自IG）

這組照片迅速在網路瘋傳，甚至連韓媒也跟進報導。就在與LV三公子的緋聞尚未明朗之際，如今再爆「嫩弟男神」同框，讓Lisa感情狀態更加撲朔迷離。

截至目前為止，Lisa方面仍未對外回應。

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