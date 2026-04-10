被酸整形她笑了 嚴立婷曬12年前舊照反擊結果神逆轉

嚴立婷大方曬出2014年錄影時的照片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星嚴立婷近日意外捲入整形疑雲，今（10）日親自發文回應，還大方曬出12年前舊照「自清」，用高EQ態度化解質疑，反而再度圈粉。

她透露，近期過去上節目與拍戲的片段被剪輯後，在Threads與Instagram上瘋傳，讓她相當開心，直言：「很多粉絲還記得我，還肯定我的幽默感。」沒想到卻也因此引來部分網友質疑她整形。

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女星嚴立婷被質疑進行整形手術。（翻攝自臉書）

對此，嚴立婷忍不住笑出來，直呼：「不好意思讓我笑一下」，語氣輕鬆帶過質疑，還反問：「是不是對整形有什麼誤會？」更幽默表示，也許對方只是覺得她變得更好看，「那應該算是誇獎吧？」

嚴立婷曬出舊照反駁整形說，反而被網友大讚凍齡。（翻攝自臉書）

為了證明自己沒動刀，她乾脆翻出2014年的舊照對比，笑說當年的自己「其實蠻肉的，根本大餅臉」，還附上搞怪鬼臉表情，自嘲毫不留情。

照片曝光後，網友一面倒力挺，紛紛留言「根本沒變」、「甚至越來越年輕」，意外讓這波整形疑雲變成「凍齡認證」，再掀討論熱度。

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