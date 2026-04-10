鄧紫棋驚爆熱戀傷痕！19歲被他傷透 事過境遷15年再發聲

鄧紫棋自剖往日情傷。（ LIVE NATION TAIWAN提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后鄧紫棋昨晚首度站上台北大巨蛋，創下首位香港歌手在大巨蛋舉行個唱的紀錄，更憑藉驚人的票房魅力，締造四場全數完售、吸引超過15萬名樂迷朝聖的輝煌戰績。安可環節她演唱經典情歌《泡沫》時，限定的8顆巨大透明飛行球在空中緩緩環繞，伴隨著浪漫泡泡與紫魅色調的煙霧，她更感性自剖過往的感情傷痕。

回首年輕時的過往情傷，鄧紫棋有感而發地說：「《泡沫》這首歌是我19歲的時候在紐約寫的，我寫的當下真的覺得愛就是泡沫一戳就破，但事過境遷15年，現在我在台上一次又一次去唱這首歌，我發現了其實現實是反過來的。 」

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋是首位在大巨蛋開唱的香港歌手。（ LIVE NATION TAIWAN提供）

鄧紫棋現在與男友穩定交往中，她認為在現實生活中，只要有愛就夠，不忘鼓勵現場歌迷，「我希望無論你們遇到怎樣多的困難，什麼樣讓你覺得過不去的東西。我們只要記住愛就對了。」

昨晚演唱會開場鄧紫棋即帶來震撼的視覺體驗，全屏巨幕橫跨大巨蛋兩翼，磅礡聲響伴隨螢幕緩緩開啟，她以女王之姿踏上極具威嚴的「機械巨獅」登場，選唱了《摩天動物園》，在交織的燈光矩陣中散發震懾人心的氣勢，瞬間點燃現場沸騰氣氛。

鄧紫棋大巨蛋演唱會以沉浸式聲光視覺打造絕美光影宇宙。（ LIVE NATION TAIWAN提供）

這次演唱會採用全屏巨幕將視覺張力延伸至場館兩側，巨型LED不僅是影像載體，更是串聯整場演唱會敘事靈魂的核心；隨著每首曲目的編排，螢幕呈現出極具沉浸感的聲光包裹感，讓全場觀眾彷彿被捲入「GLORIA」的故事之中。鄧紫棋首場演出即展現了制霸全場的舞台魅力，成功插旗臺北大巨蛋，今晚將舉辦第二場的演唱會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法