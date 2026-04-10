出道23年林俊傑拚金像獎首勝 《逐玉》神曲助攻

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國古裝劇《逐玉》雖已播畢，話題依舊延燒，不僅張凌赫、田曦薇組成的超甜CP掀起「逐玉現象」，連帶主題曲也爆紅出圈。

由「行走的CD」林俊傑親自操刀作曲、演唱，並攜手金曲作詞人方文山打造的《我對緣分小心翼翼》，隨著劇集熱播成為洗腦神曲。數據表現同樣驚人，上線後橫掃5大音樂平台，銷量突破76萬張，累積銷售額達306萬人民幣（約新台幣1424萬元），YouTube點擊也突破200萬，氣勢驚人。

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不過，比起「賺翻」更受關注的，是林俊傑即將迎來的重要里程碑。

林俊傑親自操刀作曲、演唱《逐玉》主題曲《我對緣分小心翼翼》。（翻攝自微博）

他去年為許光漢主演電影《他年她日》演唱主題曲《瞬間的瞬間》，成功入圍第44屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。這不僅是他跨足電影配樂的重要代表作，更有望替他奪下出道23年以來首座金像獎。

從華語樂壇天王到電影獎項競逐者，林俊傑這一步被視為事業再突破。如今《逐玉》OST再度爆紅，也讓外界看好他聲勢正旺，替金像獎加分不少。

頒獎典禮將於4月19日登場，林俊傑能否一舉圓夢、拿下生涯首座金像獎，成為今年最大看點之一。

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