吳克群反擊！幫中國農民賣菜遭譏「作秀」 投書《人民日報》嗆爆小粉紅

吳克群近日化身「賣菜哥」深入中國貴州農村，卻遭小粉紅們狠酸作秀。（組合照，翻攝自臉書）

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〔記者邱奕欽／台北報導〕不少台灣本土藝人近年紛紛靠攏中國，其中吳克群不僅將演藝事業深耕當地，同時也積極投入公益活動，近日更化身「賣菜哥」深入貴州農村，短短1小時就幫農民賣出3萬斤銷量。沒想到，吳克群的舉動卻遭中國小粉紅認為是在作秀，他為此投書中共官媒《人民日報》專欄展開反擊，更以「流量背後是信任是責任」吐露心情。

吳克群9日投書《人民日報》回顧自己近年的人生轉變，他坦言這幾年去了很多沒去過的地方、做了過去沒做過的事，也交到許多新朋友，讓如今46歲的自己逐漸理解人生真正的意義。先前農曆二月初二，吳克群曾參與義剪活動，去年也和果農一起下地砍甘蔗，還參與了供應免費年夜飯等公益行動，這些經歷讓他的人生觀產生轉變。

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吳克群投書中共官媒《人民日報》反擊小粉紅。（翻攝自微博）

吳克群提到，過去人生幾乎都圍繞在演藝事業上，然而卻於2018年拍攝電影時深受重挫，再加上母親離世的重擊，這才重新思考人生價值觀。吳克群坦言母親的離開讓他上了重要的一課，「人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。」因此近年才會走入鄉間，記錄基層人物與生活場景，但也因此被外界貼上「為了流量下鄉」的標籤。

面對質疑，吳克群在文章中回憶陪菜農擠公車的經歷，直言當自己真的抬起幾十斤重的菜簍時，才體會到農民肩上的重量與希望。他表示，如果流量能透過自己流向更多需要幫助的地方，也能讓更多人看見鄉村風景，自己便願意持續做下去，他表示自己過去曾《為你寫詩》，如今則是「為大家寫詩」，認為最好的創作素材其實就在日常生活之中。

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