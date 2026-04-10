大快人心！aespa遭換臉不雅影片外流 12人判刑定讞坐牢中

aespa人氣超高，卻成了不肖人士下手的對象。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕先前傳出南韓SM娛樂旗下藝人遭到Deepfake深偽技術換臉，不雅影片在網路上流傳，人氣女團aespa深受其害，SM娛樂直接開告。今天（10日）SM娛樂公開新進度，透露總共有12人遭到判刑，最重被判處有期徒刑4年，且上訴被駁回。

SM娛樂今天下午發出聲明，除了再次重申，對於散布不實訊息、毀損名譽、性騷擾、Deepfake、人身攻擊、侵害隱私等對藝人造成重大傷害的行為，SM娛樂將採取法律措施。SM娛樂更直指，製作散播不雅影片的行為，不但是在侮辱、嘲弄藝人，更可能因為過於精細的合成技術，被誤以為是藝人本人，讓藝人名譽、形象受損。

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SM娛樂透露，總共有12人遭到判刑定讞，且已入監服刑，其中犯行最嚴重的朴某，遭判處有期徒刑4年、就業限制5年，還需要接受性暴力治療課程80小時。SM娛樂強調，會繼續與律師事務所、調查機關合作，會繼續調查。

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