自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大快人心！aespa遭換臉不雅影片外流 12人判刑定讞坐牢中

aespa人氣超高，卻成了不肖人士下手的對象。（翻攝自臉書）aespa人氣超高，卻成了不肖人士下手的對象。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕先前傳出南韓SM娛樂旗下藝人遭到Deepfake深偽技術換臉，不雅影片在網路上流傳，人氣女團aespa深受其害，SM娛樂直接開告。今天（10日）SM娛樂公開新進度，透露總共有12人遭到判刑，最重被判處有期徒刑4年，且上訴被駁回。

SM娛樂今天下午發出聲明，除了再次重申，對於散布不實訊息、毀損名譽、性騷擾、Deepfake、人身攻擊、侵害隱私等對藝人造成重大傷害的行為，SM娛樂將採取法律措施。SM娛樂更直指，製作散播不雅影片的行為，不但是在侮辱、嘲弄藝人，更可能因為過於精細的合成技術，被誤以為是藝人本人，讓藝人名譽、形象受損。

SM娛樂透露，總共有12人遭到判刑定讞，且已入監服刑，其中犯行最嚴重的朴某，遭判處有期徒刑4年、就業限制5年，還需要接受性暴力治療課程80小時。SM娛樂強調，會繼續與律師事務所、調查機關合作，會繼續調查。

☆尊重身體自主權，請撥打113、110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中