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娛樂 最新消息

王齊麟兒成「八點檔一哥」乾兒子 爽收5位數超猛紅包

謝承均今拍代言廣告，恰巧也是他54歲農曆生日。（記者陳奕全攝）謝承均今拍代言廣告，恰巧也是他54歲農曆生日。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝承均在三立八點檔《百味人生》中飾演總舖師，戲外其實是料理小白的他意外接到鍋具代言，今拍代言廣告，恰巧也是他54歲農曆生日，他今年吃了許多生日餐，而六月、羽球金牌國手王齊麟，還有在戲裡飾演兒子的潘柏希、李銳紳都送他酒當生日禮物，他也透露自己是王齊麟兒子的乾爸，本來要打金飾送乾兒子，後來想說太老派，決定包16800元紅包當見面禮。

謝承均有7個乾女兒、乾兒子。（記者陳奕全攝）謝承均有7個乾女兒、乾兒子。（記者陳奕全攝）

他雖然未婚，但「兒孫滿堂」，有7個乾女兒、乾兒子，包括潘逸安的一雙兒女、林佑星的女兒小花等，連陳志強、Junior還沒有小孩，都搶先報名乾爹。作為乾爹，他當然也有回饋，潘逸安會教育小孩：「以後要推仔哥爹爹去曬太陽。」逢年過節也會拍影片給謝承均慶祝。

而他代言鍋具相當吃驚，自嘲是廚藝小白。他回憶上節目《型男大主廚》曾挑戰煎蛋，過程驚險到讓他直呼嚇死，事前向主持人曾國城打預防針：「我不會煮喔，只是來玩遊戲、試吃的！」沒想到實際操作時雖然手忙腳亂，最後成品竟還不錯，讓他自嘲「畢竟演員用演的也要演出樣子」。

談到廚藝黑歷史，謝承均有次嘗試煮冷凍水餃，結果直接把水餃丟進冷水裡煮，最後全數煮爛。媽媽回家看到傻眼問「怎麼會這樣」，才告訴他應該要等水滾後再下鍋，他苦笑：「後來才知道，原來煮東西真的有學問。」不過他也透露，自己吃泡麵時會加點青菜「讓它健康一點」，雖然不太會煮，但洗菜、洗碗倒是很拿手。

謝承均談到廚藝黑歷史。（記者陳奕全攝）謝承均談到廚藝黑歷史。（記者陳奕全攝）

他2024年經營的餐酒館關閉，是否考慮再開餐廳？謝承均則斷然表示「不開了」，坦言餐飲業太累，加上近年大環境不易，「現在除了股市好，其他都很難」，尤其在人力與培育方面更具挑戰，「小朋友真的不好帶，一定會有代溝，畢竟是在帶觀念」。

然而提到股市，就不得不問他股票投資，他前年底聽從好友陳志強建議，才踏入股市，笑說過去對金錢「完全沒概念」，錢都在銀行定存，目前以ETF為主，包括0050、0056，也持有鴻海，笑稱「沒錢買台積電」。

他觀察到身邊不少演員都在投資股票，「大家每天都在看盤」，自己雖然有賺，但因為還沒賣出，「就放在那邊也沒特別去理」。他還說自己跟不上全民投資熱潮，甚至連操作介面都還「找不到頁面」。

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