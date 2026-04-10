自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女友下通牒！金音男星終於鬆口 戀愛細節全曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕曾以《Caged Birds》拿下第14屆金音獎「最佳節奏藍調單曲」的 BRADD，以獨立身份成為THAT’S MY SHHH的一員，近期發行個人第四張專輯《Friendly Singing Neighbor》，BRADD表示，儘管外型給人較為兇悍的錯覺，但他本質上是溫暖的人，希望這張專輯能成為陪伴大眾日常生活的聲音。

BRADD將舉辦專場。（BRADD提供）BRADD將舉辦專場。（BRADD提供）

BRADD在新專輯卸下過往神祕、前衛的「怪人」視覺印象，專輯封面首度以正臉入鏡，展現出最貼近真實自我的樣貌，創作靈感為生活日常與內在狀態的書寫。BRADD也打破不書寫自身戀情的堅持，因女友詢問「為什麼從沒寫過歌給我？」的小抗議，決定寫歌送給女友。

BRADD新歌記錄甜蜜日常。（BRADD提供）BRADD新歌記錄甜蜜日常。（BRADD提供）

由於害怕過度放閃反而分手，因此BRADD不直球告白，反而是將兩人日常相處的細節記錄下來。單曲《Avery》極其寫實的歌詞記錄了兩人磨合的可愛瞬間，包括「地板到處是頭髮」、「牙刷放在浴缸裡」，BRADD更將兩人的生活軌跡如吃飯、訊息對話、出遊等影像剪輯成 Reels，讓這首「非典型放閃」情歌，勾勒出情侶間最真實的親密感。BRADD分享：「這些細節之所以重要，是因為它們不是浪漫，而是生活。浪漫的終點就是生活。」

BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）

如果說《Avery》寫的是兩個人之間的距離如何慢慢消失，那麼《Everyday》則將焦點轉回個人內在，歌曲中的「you」並不是他人，而是對「自己」的呼喊。靈感取經電影《人造意識》，BRADD化身工程師，與AI機器人女主角透過日復一日的互動與訓練，逐漸建立出超越程式邏輯的情感連結。

BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）

隨著專輯發行，BRADD也宣布將於4月12日舉辦出道多年來的首場個人專場，雖然擁有大量演出經驗，他坦言過去對辦專場一直缺乏自信，但新專輯讓他感到前所未有的滿意，他表示：「這是個很好的里程碑，我想把這幾年的成長一次整理給聽眾。」

BRADD邀來頂尖陣容，演出內容將涵蓋過去與現在的創作，並邀請THAT’S MY SHHH夥伴 Robot Swing、Dac、LEO37、Flowstrong、吳仲棋等人共同參與，眾人將化身為聽眾的「友善唱歌鄰居」，將專輯中的R&B聲響與音樂能量延伸至現場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中