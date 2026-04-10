女友下通牒！金音男星終於鬆口 戀愛細節全曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕曾以《Caged Birds》拿下第14屆金音獎「最佳節奏藍調單曲」的 BRADD，以獨立身份成為THAT’S MY SHHH的一員，近期發行個人第四張專輯《Friendly Singing Neighbor》，BRADD表示，儘管外型給人較為兇悍的錯覺，但他本質上是溫暖的人，希望這張專輯能成為陪伴大眾日常生活的聲音。

BRADD將舉辦專場。（BRADD提供）

BRADD在新專輯卸下過往神祕、前衛的「怪人」視覺印象，專輯封面首度以正臉入鏡，展現出最貼近真實自我的樣貌，創作靈感為生活日常與內在狀態的書寫。BRADD也打破不書寫自身戀情的堅持，因女友詢問「為什麼從沒寫過歌給我？」的小抗議，決定寫歌送給女友。

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BRADD新歌記錄甜蜜日常。（BRADD提供）

由於害怕過度放閃反而分手，因此BRADD不直球告白，反而是將兩人日常相處的細節記錄下來。單曲《Avery》極其寫實的歌詞記錄了兩人磨合的可愛瞬間，包括「地板到處是頭髮」、「牙刷放在浴缸裡」，BRADD更將兩人的生活軌跡如吃飯、訊息對話、出遊等影像剪輯成 Reels，讓這首「非典型放閃」情歌，勾勒出情侶間最真實的親密感。BRADD分享：「這些細節之所以重要，是因為它們不是浪漫，而是生活。浪漫的終點就是生活。」

BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）

如果說《Avery》寫的是兩個人之間的距離如何慢慢消失，那麼《Everyday》則將焦點轉回個人內在，歌曲中的「you」並不是他人，而是對「自己」的呼喊。靈感取經電影《人造意識》，BRADD化身工程師，與AI機器人女主角透過日復一日的互動與訓練，逐漸建立出超越程式邏輯的情感連結。

BRADD新歌MV致敬電影《人造意識》。（BRADD提供）

隨著專輯發行，BRADD也宣布將於4月12日舉辦出道多年來的首場個人專場，雖然擁有大量演出經驗，他坦言過去對辦專場一直缺乏自信，但新專輯讓他感到前所未有的滿意，他表示：「這是個很好的里程碑，我想把這幾年的成長一次整理給聽眾。」

BRADD邀來頂尖陣容，演出內容將涵蓋過去與現在的創作，並邀請THAT’S MY SHHH夥伴 Robot Swing、Dac、LEO37、Flowstrong、吳仲棋等人共同參與，眾人將化身為聽眾的「友善唱歌鄰居」，將專輯中的R&B聲響與音樂能量延伸至現場。

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