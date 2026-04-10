台粉太熱情！米希亞北流開唱秒殺 經紀公司主辦宣布加場

MISIA米希亞台北場完售加開7月26日。（馬斯頓娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌壇天后MISIA（米希亞）在7月25日將於北流舉行「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON 台北公演」，門票開賣後迅速完售，在經紀公司與主辦單位積極協調下，正式宣布加開7月26日場次。這不僅是MISIA首度在台北連續兩天開唱，也將成為她歷來在台規模最大的一次演唱會。對於即將再次與台灣歌迷相見，MISIA也表示相當期待。

自2001年以來，「星空現場」系列始終堅持以現場樂團編制呈現，集結弦樂、鼓、打擊樂、吉他、貝斯、鍵盤、合聲與銅管等大型編制，每一回演出都持續進化，本次也正式邁入第13章。

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MISIA米希亞北流開唱首日完售，7月26日再與歌迷見面。（馬斯頓娛樂提供）

MISIA為本次巡迴特別創作的新曲《太陽的遊行》，她向歌迷喊話：「在巡迴各地演出的過程中，從大家那裡獲得的光芒與笑容，一點一滴累積，希望能成為像巨大太陽般的巡演。我會抱著這樣的心情歌唱。接下來也讓我們一起繼續這場光的行進吧。」

新曲《太陽的遊行》也確定獲選為「2026年第9屆特殊奧林匹克日本夏季全國運動會」官方應援歌曲。另一首新曲《滿載幸福之舟》則獲選為石川縣能登半島「能登鐵道」列車進站音樂。該曲由松任谷由實作詞作曲，MISIA長期關注能登地區，並曾參與震後支援行動，也讓這首作品更添溫暖意義。

「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON 台北公演」追加公演將於7月26日（日）在台北流行音樂中心舉行，票價為新台幣4,680、4,280、3,880、3,280、2,880、2,480元。門票將於4月25日（六）中午12點於年代售票網站、端點售票系統及四大超商機台同步開賣，包含全家FamiPort、7-ELEVEN ibon、萊爾富Life-ET及OK超商OK go。主辦單位為馬斯頓娛樂，更多詳情請鎖定台北公演官方社群專頁。

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